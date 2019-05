Xuxa llega a tiempo para el cara o cruz ante el Ribera

ElPozo Murcia tiene un cara o cruz este fin de semana en el Palacio de los Deportes ante el Aspil Ribera Navarra. Tiene que ganar dos encuentros –el sábado a las 13.15 horas y el domingo a las 20.00– ante su afición para seguir con vida en la lucha por el título. Y para esa batalla agónica, Diego Giustozzi tendrá a su disposición a todos sus jugadores tras recuperarse a tiempo el brasileño Luis Fernando Coelho Saydel 'Xuxa', quien el pasado sábado, en el primer encuentro de la serie que acabó perdiendo por 3-2 el conjunto murciano, cayó lesionado. Su concurso ha estado en el aire, pero el ala ya entrenó ayer junto al resto de sus compañeros. En cualquier caso, también está trabajando esta semana con la primera plantilla el canterano Paniagua, quien ya ha debutado a las órdenes del preparador argentino.

La posibilidad de poder convocar hasta catorce jugadores en cada uno de los partidos del play off –en liga solo son doce– provocará que el entrenador no tenga que realizar ningún descarte. Por tanto, la plantilla está al completo y lista para afrontar dos duelos clave, en los que se juega no solo estar en las semifinales por el título, sino también la posibilidad de clasificarse para la próxima Copa de Europa.

Los primeros segundos partidos de cuartos de final se disputarán hoy. Por un lado, el Osasuna recibe en Pamplona al Jaén (20.00 horas), que se impuso en el choque de ida y que se cruzará con el ganador de ElPozo-Ribera Navarra, y el Barça se enfrenta al Levante (21.15).