Un gol en el minuto 89 priva a España de la final del Europeo sub-17

La selección española perdió (1-0), con gol de Taabouni en el minuto 89, ante la trabajada selección de Países Bajos en semifinales del Europeo sub-17 y no estará en la final del próximo domingo, en la que los neerlandeses se medirán al ganador del cruce entre Francia e Italia. Los murcianos Álvaro Carrillo, del Real Madrid, y Germán Varela, del Atlético de Madrid, formaron parte del combinado nacional en el once titular, pero Iván Muñoz, del Valencia, no tuvo minutos al igual que David Menargues, también del conjunto valenciano.

A pesar de ser el equipo con menos días de descanso de todos los semifinalistas y el más exigido por tener que resolver su clasificación en la tanda de penaltis, David Gordo no hizo ni un solo cambio en su equipo titular, que formó con los mismos once jugadores que vencieron a Hungría.

Y, como en aquella ocasión, la selección española arrancó el encuentro concentrada e intensa. Emparejándose, e incluso venciendo, en los duelos individuales y los balones divididos ante la poderosa selección de Países Bajos. Así encontró la 'Roja' espacios para que Gelardo filtrara pases a la zona del mediapunta, que Robert Navarro se encargó de activar continuamente, aunque no llegó a convertir sus recepciones en ocasiones manifiestas de gol.

El ritmo trabado y discontinuo fue dejando paso al dominio de los neerlandeses, que encontraron su sitio para empezar a desplegar el plan que mejor resultado les ha dado en el Europeo: presionar muy arriba y alzar la línea defensiva, lanzar a sus laterales a campo rival e hilar ataques rápidos, con ritmo constante e intercambios de posición en el último tercio.

El paso de los minutos fue agotando a España y renovando las energías de la selección neerlandesa. Primero entró una de las perlas del conjunto de Van Der Veen, Naci Ünüvar, que no tardó en hacerse hueco en la frontal para terminar impactando su disparo contra el larguero. Luego, Mohamed Taabouni repitió la misma acción, pero esta vez si consiguió superar al portero del Osasuna, con un esquinado disparo a la izquierda del meta.

Sin tiempo para reaccionar, los españoles se despidieron del torneo sin que los cambios de Óscar Aranda o Pablo Moreno pudieran tener efecto alguno sobre el resultado, que los tulipanes defendieron con holgura. La otra semifinal enfrentará a Francia e Italia, de la que saldrá el finalista que disputará ante la selección neerlandesa la final del próximo domingo 19 de mayo. Antes, en el choque de playoff por el quinto puesto y la última plaza que otorga el Europeo para el Mundial sub17 del próximo mes de noviembre, Hungría obtuvo su boleto para Brasil al imponerse en la tanda de penaltis a Bélgica.