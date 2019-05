La FFRM unifica los horarios de Tercera División para la última jornada del domingo

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia ha decidido que todos los partidos de la última jornada de Tercera División donde haya algo en juego se disputen el domingo a las seis de la tarde. Por la parte alta, todavía queda mucho por decidir. Se sabe que Yeclano, Lorca Deportiva y Lorca FC están clasificados para el play off, pero no están confirmados los puestos.

El Yeclano afronta la jornada final jugando en El Mayayo contra el UCAM B. Con un empate sería suficiente para ser campeón. Pero si pierde y el Lorca Deportiva gana en Mula al Muleño, que ya está salvado, será campeón el equipo que entrena Sergio Sánchez.

Los de Yecla han perdido en las últimas jornadas el impresionante colchón de puntos que llevaban. Por su parte, el Lorca FC recibe al Estudiantes. Los de Jaime Pérez, si ganan, asegurarán la tercera plaza. Si pierden y gana el Churra, serían terceros y los lorquinos, cuartos. Pero una derrota de los churreros, si gana un Pulpileño que juega en Mazarrón, dejaría a los almerienses como cuartos. El Águilas no está descartado pero lo tiene muy complicado aunque gane al Algar. Están a tres puntos del cuarto. Al menos se quedarán con la vitola de ser el único equipo del Grupo XIII que no ha perdido partido alguno en el Rubial. Por abajo, está todo muy liado. Solo es seguro que Algar y Cieza ya son de Preferente. Por su parte, el Cartagena B jugará en el campus Universitario ante el Real Murcia-Imperial. El lunes se llevará a cabo el sorteo del play off en la Federación.