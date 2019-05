La plantilla limpia la mente

El Cartagena salió malherido del encuentro del pasado domingo en Talavera. El empate a dos ante un rival que nada se jugaba y que acabó con gran parte de las posibilidades de acechar al Recreativo hasta la última jornada en la disputa por el título liguero, fue mascullado por la plantilla después del encuentro en El Prado. Los mismos jugadores entonaron el mea culpa por la actitud, intensidad y mala imagen que expusieron sobre el tapete del municipal talaverano y algunos de los protagonistas, como el caso de Elady, criticaron con dureza la actuación del equipo en este enfrentamiento.

Han pasado ya cuatro días desde que el Cartagena tiró casi sus posibilidades de ser primero y ahora encara la última jornada de la temporada regular tratando de restañar las heridas y limpiar la mente del recuerdo que deja esa sensación de frustración e impotencia vivida en la última semana de competición. «El equipo no está en el mejor momento actualmente», declaraba el defensa Antonio López en rueda de prensa. El jugador, que comparecía ante los medios de comunicación, exponía que lo único que puede salvarles de repetir los errores es tratar de que éstos no les afecten en las siguientes semanas, y para eso necesitan hacer borrón y cuenta nueva. «Hemos visto que no solucionamos nada estando mal», añade el albinegro, consciente de que seguir mascullando el tropezón no es nada bueno. «Sabemos lo que nos llega y no podemos caer o estar flojos mentalmente, porque los equipos que llegan al play off así tienen muchas menos probabilidades de pasar las eliminatorias».

No mostrar debilidad

Reconoce López que vinieron de Talavera «jodidos, por cómo se presentó el partido, pero a partir de esta mañana, en el entrenamiento, el equipo había cambiado. La mentalidad no puede estar debilitada».

Reconocía que si bien la actitud en la última jornada no fue la apropiada, «no podemos seguir machacándonos o reprochándonos cosas del pasado, más aún después de ver lo que nos viene. El equipo necesita más unión y más fortaleza mental».

El Cartagena caminaba en el liderato de forma cómoda allá por el mes de marzo y todo se ha ido al traste en un mes y medio. «No es para reprochárselo a nadie. El objetivo es el mismo, aunque ahora a más largo plazo. No pensábamos así hace un mes y medio, pero el reto del ascenso, por el que está aquí el 90% de la plantilla, es el mismo. No podemos tirar por tierra todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora por no ser campeón».

Por otro lado, dice el jugador nacido en Puerto Lumbreras hace 29 años que sigue creyendo que la primera posición es posible «mientras que tengamos posibilidades debemos estar mentalizados en el fallo de los demás». Prefiere no pensar demasiado en los próximos rivales a pesar de que sí ha repasado cómo están los demás grupos. «Cuando acabe la temporada regular ya tendremos tiempo de mirar al resto de competidores».

Antonio López recuperaba la titularidad esta última semana, en una temporada cargada de lesiones o falta de continuidad, pero expresó que el fútbol «siempre te devuelve la oportunidad. Los que han aparecido tras unas semanas sin jugar lo han hecho a muy buen nivel».

Dice que no le afecta nada el que el entrenador haya cambiado de sistema en las últimas jornadas. «En Lorca jugamos así el año pasado en Segunda. No es más o menos cómodo es uno más y nos hemos sentido bien con los dos sistemas. Más que el sistema, lo que necesitamos es sentirnos fuertes con lo que nos llega. El hecho de jugar con cinco atrás o cuatro no es jugar más o menos defensivos. Hay que tener y que buscar bien las conexiones en el equipo».