El FC Jumilla evita la promoción de descenso en 23 de las 27 combinaciones posibles

El Fútbol Club Jumilla roza la permanencia en el Grupo IV de la Segunda División B por cuarta temporada consecutiva, ya que evitaría jugar la promoción de descenso en 23 de las 27 combinaciones posibles, lo que representa un 85,18% de probabilidades para mantener la categoría.

Los dos últimos goles de penalti del ovetense, Carlos Álvarez (ante el Ejido y San Fernando ) han dejado al equipo vinícola fuera del descenso directo a la Tercera División, aunque deberán sufrir hasta la última jornada ya que hay cuatro equipos implicados para una plaza de promoción descenso: Don Benito, Fútbol Club Jumilla, Atlético Sanluqueño y Recreativo Granada.

Para que el conjunto vinícola juegue el play out de descenso a Tercera División, el filial granadino debe ganar en el campo del Don Benito, que el Sanluqueño no sume y los de Leonel Pontes no se impongan al Marbella. Si el Fútbol Club Jumilla empata su partido ante el equipo malagueño sumaría 44 puntos, los mismos que el Don Benito que le tiene ganado el average a los murcianos (2-0 en tierras extremeñas y 0-2 en la vuelta disputada en el Uva Monastrell).

Si a esto unimos un empate en el partido Atlético Sanluqueño-Badajoz, se produciría un triple empate a 44 puntos, que perjudica a los de Leonel Pontes y los obligaría a disputar el play out por el descenso.

En caso de derrota, ante el Marbella, el Fútbol Club Jumilla se quedaría con 43 puntos y en este caso existen dos supuestos que lo condenaría a luchar en el play out de descenso: triunfo del filial nazarí en Don Benito y victoria o empate del Atlético Sanluqueño, ya que todos los equipos implicados sumarían más puntos que los murcianos.

Existen cuatro combinaciones más además de las mencionadas en las que los jumillanos lograrían la permanencia por los pelos: en dos de ellas al tener ganada la diferencia de goles particular al Recreativo Granada, otra con un triple empate a 43 puntos entre el filial granadino, Atlético Sanluqueño y Jumilla, que beneficia a los blanquiazules y por último un empate a 43 puntos ante el titular de Sanlúcar de Barrameda, que se resolvería por mayor diferencia de goles de los futbolistas vinícolas.