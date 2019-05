El ciezano Rojas, tercero en la sexta etapa del Giro de Italia

El ciclista italiano Fausto Masnada (Androni) ha ganado este jueves la sexta etapa del Giro de Italia, disputada entre Cassino y San Giovanni Rotondo sobre 238 kilómetros, imponiéndose a su compañero de fuga Valerio Conti (UAE-Team Emirates), que obtuvo el premio de la 'maglia rosa' que le arrebata a Primoz Roglic (Jumbo-Visma). El ciezano José Joaquín Rojas ha quedado tercero, encabezando el grupo de escapados que ha sido protagonista durante todo el día.

Dentro de una escapada formada por trece ciclistas, entre ellos el ciezano José Joaquín Rojas (Team Movistar) y el alicantino Rubén Plaza (Israel Cycling), los mejores fueron Masnada, que atacó en el gran puerto de la jornada -Coppa Casarinelle (2ª)- y se fue con Conti a rueda. Ni Rojas, ni Plaza ni Giovanni Carboni (Bardiani) pudieron atraparles, menos aún el resto de los fugados.

Rojas (Movistar) terminó la etapa en tercera posición con sensación "agridulce" al entender que perdió una buena oportunidad para ganar una etapa en el Giro, ya que se encontró con fuerzas hasta el final.

"Tengo una sensación agridulce. Me veía con piernas para ganar y no creo que una situación así se dé muchas veces para mí en este Giro. Mi cometido aquí es trabajar para Mikel Landa y Richard Carapaz, y en eso continuaremos. Al menos estoy contento porque las sensaciones han sido buenas".

Rojas explicó la estrategia que siguió una vez formada la fuga definitiva de 13 corredores, en espera del punto clave del puerto de segunda, de 15 kilómetros de ascenso, con la cima a 12 de meta.

"Viendo que había un poco de viento de cara, pensaba que tenía que ser cauto, no llegar y gastar todas las balas de golpe, ya que había gente mucho más escaladora que yo. Me encontraba bien, pero no pensaba que debiese salir a por todas desde abajo. Al final se ha visto que el primer ataque ha valido".

Al ver que Masnada y Conti se alejaban del grupo, Rojas arrancó varias veces, pero le resultó imposible enlazar.

"Creo que hemos pagado no haber reaccionado al momento de su arrancada, porque aunque Conti y Masnada eran fuertes, no pienso que fuesen superiores, ya que las diferencias al salir a por Plaza y al llegar a meta han sido prácticamente iguales".