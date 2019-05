Fernando Alonso sale ileso de un aparatoso accidente en los libres en Indianápolis

El piloto español Fernando Alonso comenzó del peor modo posible los segundos entrenamientos libres de este miércoles de las 500 Millas de Indianápolis tras sufrir un aparatoso accidente que le llevó a impactar contra el muro y dañar seriamente su coche.





The Green Flag is back out following the incident in Turn 3 involving @alo_oficial.



He has been checked, cleared, and released from the @IMS Infield Medical Center.



Watch #Indy500 Practice LIVE on @NBCSportsGold #ThisIsMay | @IndyCar pic.twitter.com/1xsGDzHidx