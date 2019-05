El UCAM Murcia repite fracaso por segundo año consecutivo

Las segundas vueltas se atragantan a los de La Condomina.

El UCAM Murcia entraba en las tres últimas jornadas de la liga regular del Grupo IV de Segunda B con la obligación de no fallar, y en su segundo intento, perdió en Marbella. La derrota del domingo en el campo del conjunto marbellí acabó con las esperanzas de los universitarios de poder superar al Badajoz en la clasificación y alcanzar el último billete para el play off de ascenso. La destitución de Pedro Munitis y la llegada de Juan Merino no ha podido acabar con el milagro que esperaban en La Condomina y, a falta de una jornada, el UCAM ya se ha quedado sin opciones de luchar por dar el salto al fútbol profesional.

El fracaso del proyecto universitario se ha ido gestando en una segunda vuelta en la que no se han cumplido las expectativas generadas, y es que, a falta de la disputa de la última jornada, el conjunto murciano acumula en su casillero 13 puntos menos que los logrados en la primera mitad de la competición.

Se queda el UCAM Murcia sin billete para el play off, y lo hace por segundo año consecutivo. Si la pasada campaña estuvo marcada por la irregularidad y los cambios en el banquillo con hasta cuatro entrenadores, en la actual, la decepción ha sido todavía mayor, y es que durante 30 jornadas consecutivas, los universitarios durmieron en alguno de los cuatro primeros puestos. Entraron a la zona de privilegio en la semana 4 del campeonato y no abandonaron esa zona hasta la 34, gracias sobre todo al colchón de puntos conseguidos en una primera vuelta en la que el equipo entrenado por Pedro Munitis obtuvo 38 puntos.

El notable comportamiento durante el primer tramo liguero, unidos a los refuerzos en el mercado invernal, reforzaron la candidatura del UCAM al play off. Sin embargo, una vez más, la temporada se ha hecho demasiado larga para un conjunto que en la segunda vuelta -falta un partido para la conclusión de la liga regular- ha sumado 25 puntos, 13 menos que los logrados cuando se alcanzó la jornada 19. Si la media de puntos al empezar enero era de 2 por encuentro; la media desde esa fecha hasta hoy es de 1,3.

Durante el mes de febrero, los de Munitis comenzaron a flaquear, y aunque al principio todo parecía la pequeña crisis que sufren todos los equipos a lo largo del campeonato, finalmente el fracaso se ha consumado. Ni el intento de revertir la situación en las tres últimas jornadas, destituyendo al técnico cántabro y apostando por Juan Merino, ha sido un revulsivo. Se ganaba al San Fernando (2-1), lo que, unido a la derrota del Badajoz ante el Melilla, permitía empatar a puntos con los pacenses, que además tenían ganado el 'goal average'. Pero solo una semana después, la derrota frente al Marbella de los universitarios acababa con cualquier opción de milagro.

El UCAM Murcia se queda fuera de los equipos que estarán en el bombo para luchar por el ascenso a Segunda División, y lo hace por segundo año consecutivo. El pasado curso, en el que los universitarios acabaron séptimos con 52 puntos, unos números muchos peores que los actuales y que fueron el reflejo de meses de irregularidad y problemas. Ni Planagumá, ni Campos ni Luis Casas ni Munitis enderezaron el rumbo del equipo en su vuelta tras el descenso de Segunda. Por ahora, el regreso al fútbol profesional deberá seguir esperando un año más.