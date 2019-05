Las segundas vueltas se atragantan

Solo la campaña pasada aguantaron el tirón para asegurar el título.

En la temporada 2016/2017 el FC Cartagena acabó la primera vuelta de la competición como un auténtico cohete. Logró alcanzar la friolera de 40 puntos con 12 partidos ganados de 18, un 66% de los mismos. Esa misma campaña, el equipo entonces dirigido por Alberto Monteagudo acabó desfondado, en la cuarta posición final, y sin sumar una victoria en las últimas cinco jornadas ligueras. Se habló mucho, en aquel entonces, del grave problema que había padecido este equipo que entró en el play off para caer en segunda ronda. Solo 25 puntos en esta parte de la competición le apartaron de la lucha por el primer puesto y mostró una enorme pérdida de condición física de un equipo que había deslumbrado en la primera parte de la liga.

El año pasado, a pesar de acabar campeones del Grupo IV, el Cartagena de Monteagudo también sumó menos puntos que en la primera, aunque logró mantener la renta por un único punto con el Marbella, que fue segundo. También entonces se habló de que el equipo llegó a la fase de play off al límite en su condición física y en la última eliminatoria ante el Extremadura ya no fue capaz de salvar ese enorme escollo frente a un rival que llegaba mucho mejor en ese aspecto.

Esta temporada, el Cartagena dirigido por Munúa ha mostrado una cara similar a la de la campaña 2016/2017. No éramos pocos los que pensábamos que los albinegros, que finalizaron la primera vuelta con una espectacular remontada de posiciones -del decimoséptimo al liderato- y con 39 puntos en su casillero, tenían todos los ingredientes para repetir título de la última campaña y optar en las mejores condiciones al ascenso en la fase de campeones.

Pero, como aquella temporada, el FC Cartagena ha rendido a un nivel mucho menor en la segunda parte de la misma, lo que ha originado pasar de estar en lo más alto a acabar en segunda o tercera posición -todo está por decidir en la última jornada- y lo que es peor, con la sensación de que ese hálito de invulnerabilidad se ha diluido en una etapa de la campaña salpicada de dudas. A nadie le extrañan las palabras de Elady, el máximo goleador del Grupo IV, cuando en esta pasada jornada decía lo siguiente: «O nos ponemos las pilas y damos el callo todos o no subimos a Segunda. Ha falta do actitud, yo el primero. Para estar en Segunda tenemos que matarnos en el campo y hoy no se ha estado a la altura». Reconocía lo que es un problema evidente de falta de intensidad y concentración de un bloque que ha mostrado más calidad que el de años anteriores, pero que ha vuelto a padecer el síndrome de las segundas vueltas.

No parece que el principal hándicap sea el cansancio acumulado por los futbolistas. Munúa ha tratado, a lo largo de este año, de dar relevos en todas las posiciones para que nadie llegara sin gasolina al final, pero sí que la fortaleza mental que ofreció este Cartagena desde la jornada cuarta hasta la vigésimo séptima se ha puesto en duda a partir de entonces. Desde la semana 28 de competición hasta la actual -diez jornadas- el bloque albinegro solo ha ganado tres partidos, con un balance de tres derrotas, cuatro empates y los antes citados tres triunfos-.

Demasiados goles encajados

En la primera vuelta de la temporada el equipo cartagenero estuvo hasta once jornadas sin recibir un gol, lo que le supuso arrancar 29 de los 33 puntos que esos encuentros tenían en disputa. En la segunda vuelta, los de Gustavo Munúa han bajado ese número -a falta de la última jornada-, a siete partidos sin recibir un gol -cinco victorias y dos empates-. Evidencia, en parte, que la solidez mostrada antes, se resquebrajó en esta segunda vuelta.