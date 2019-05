La credibilidad, en juego en 80 minutos

Cuarenta días. Ese es el tiempo que dura una condena inesperada en ElPozo, que comenzó en un fatídico derbi en Cartagena y que tuvo continuidad con un empate en casa ante el Palma y dos derrotas -O Parrulo en la última jornada de liga y Tudela en el arranque de los play off-. Y es que desde el pasado 30 de marzo, el equipo de Diego Giustozzi no saborea un triunfo. Su técnico lo tiene claro: se ha perdido la obediencia en la pista, esa fidelidad a un estilo que le llevó a ser campeón de invierno y a estar más de una vuelta entera sin conocer la derrota, además de alcanzar la final de la Copa de España de Valencia. En ese torneo, durante toda la primera mitad de los cuartos de final, el equipo murciano estuvo contra las cuerdas pero resurgió. Y eso es lo que debe hacer de nuevo este fin de semana en el Palacio de los Deportes, donde después de perder el partido de ida ante el Aspil Ribera Navarra (3-2) el pasado sábado, tiene que firmar una remontada, ganando dos encuentros consecutivos ante un rival que en Liga, en la sexta jornada, cayó por un contundente 5-0 en Murcia.

El proyecto de Giustozzi, por tanto, está ante un fin de semana donde se juega su credibilidad. Pero más que el entrenador, las miradas se dirigen en estos momentos hacia los jugadores, que son prácticamente los mismos que no llevan al club hasta una final de la liga desde la 2014-2015, cuando cayeron frente al Movistar Inter en el cuarto partido, que se jugó en Murcia. «Más allá del resultado, hay cosas que hablar», advertía nada más concluir el pasado sábado el encuentro en Tudela el entrenador argentino, que el pasado verano, cuando llegó al banquillo, optó por no tocar la plantilla, que con respecto a la eliminación de hace un año en semifinales, presenta como único cambio, al margen de la irrupción de algún canterano, la llegada de Felipe Valerio por Darío Marinovic.

ElPozo ha pasado de tener una defensa sólida a conceder demasiadas alegrías a los rivales. En los últimos 160 minutos ha encajado 17 goles. Antes de esta crisis recibía menos de 3 tantos por encuentro, pero ahora son casi cinco. Antes su producción goleadora era de más de 4 goles; ahora apenas es de 2. «Cuando éramos obedientes, todos jugábamos a una cosa, íbamos bien. Pero a partir de ahí nos fuimos dejando llevar y el campeonato se fue complicando. Aún no hemos encontrado esa obediencia, eso es que no se ve y que me preocupa. Ahora tenemos 80 minutos en Murcia», comentó Giustozzi después de perder en Tudela, quien ha pasado de «estar enamorado de la entrega de mis jugadores» a sentirse muy preocupado por la imagen que están mostrando sobre la pista, con excesivo individualismo.

La presión este fin de semana es máxima para ElPozo, un club que no cae en cuartos de final desde 2016, cuando el Xota ganó el primer partido en Pamplona y en el tercero, en Murcia, se llevó la eliminatoria. Desde que encadenó dos títulos consecutivos en 2009 y 2010, solo en otra ocasión, en 2011 ante el Benicarló, cayó en la primera ronda por el título. Saber gestionar esa necesidad de llegar a la final en unas eliminatorias donde no se tiene que cruzar ni con el Barcelona ni con el Movistar Inter, será vital. Además, hay en juego solo por ser finalista un puesto en la próxima edición de la Champions.

Los jugadores del conjunto murciano no se pueden permitir un fracaso de esa magnitud, porque de lo contrario, volvería a quedar bajo mínimo su crédito en una temporada donde todos y cada uno de los componentes de la plantilla han elogiado el aire fresco que les ha aportado Giustozzi, poniendo de relieve en muchas ocasiones que durante la última etapa de Duda en el banquillo, habían caído en el conformismo. Pese a que muchos de los jugadores tienen contrato para la próxima temporada, acabar de forma prematura el curso podría provocar un tsunami en el vestuario.