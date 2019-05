El UCAM cumple con las matemáticas

Los de Sito Alonso han logrado tres triunfos en cuatro partidos.

El UCAM Murcia CB se encuentra más cerca que nunca de conseguir el objetivo por el que lleva peleando desde hace meses. El inicio de la segunda vuelta ya avisaba al club universitario que debería firmar unos números más acordes a los de un equipo de la zona media-alta de la clasificación, y eso es lo que ha hecho a falta de dos jornadas para que concluya la Liga Endesa. Y es que, desde el parón en febrero por la Copa del Rey y las ventanas FIBA, el conjunto murciano presenta un balance de seis victorias y seis derrotas que le ha permitido poner tierra de por medio con el descenso después del triunfo del sábado frente al Unicaja Málaga. Con esa misión aterrizó Sito Alonso en el Palacio, que desde su llegada puso la mirada en el calendario en esas dos semanas 'extra' pese a las derrotas frente al Obradoiro y al Cafés Candelas Breogán. «Está claro que mi intención era la de no perder ninguno de los partidos que he disputado hasta ahora. Pero una vez que ha sucedido, tienes que aprovechar la ventaja por la que también fiché aquí, que era por el parón. Seguramente, sin este tiempo, me hubiese costado tomar una decisión tan complicada», afirmaba el entrenador del UCAM en una entrevista a este diario. Días más tarde, los universitarios vencieron al Barcelona Lassa en el Palacio para poner la primera piedra hacia una permanencia que todavía tiene que cerrar.

La llegada del técnico madrileño dio un soplo de aire fresco a una plantilla con graves problemas en ataque. Confió desde el principio en Askia Booker dando plenos poderes al base, metió dentro de sus planes a Radoncic y Mitrovic, recién llegados al equipo, y sumó por primera vez en la temporada dos victorias consecutivas en las que superó los cien puntos al vencer al Tecnyconta Zaragoza y el Movistar Estudiantes con una exhibición ofensiva. Sin embargo, el equipo sufrió otro bajón en cuanto a resultados durante el mes de abril, en el que encajó cuatro derrotas consecutivas frente al Fuenlabrada, el Baskonia, el Iberostar Tenerife y el Real Madrid. Además, Kevin Tumba se vio obligado a tener que pasar por el quirófano por sus problemas en el hombro. Lo que se tradujo en el fichaje de Kyle Hunt junto a un recién llegado Manu Lecomte, quien en los últimos partidos, ya adaptado a la ACB, está siendo una pieza clave del excelente sprint final a falta de dos jornadas.

Con el base poniendo cordura en ataque y complementando los impulsos de Askia Booker, el UCAM ha conseguido enlazar tres victorias (BAXI Manresa, Joventut y Unicaja) en cuatro partidos y ha sumado por primera vez en esta campaña dos triunfos seguidos como visitante, que pueden incrementarse a tres si vence el sábado (18.00 horas) al San Pablo Burgos de Lima y Benite. Unos números que seguramente permitirán al club engordar su mayor periodo seguido en ACB con nueva campañas consecutivas.