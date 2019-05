Quince son los equipos clasificados para el play off a una jornada del final

Solo falta un equipo para clasificarse en la pugna de dieciséis clubes de Segunda B por los cuatro puestos de Segunda División.

A falta de una jornada para la conclusión de la temporada regular, esa última plaza de privilegio se la disputan Espanyol B y Cornellá, en el Grupo III. El primero aventaja al segundo con un solo punto y todo se va a decidir este próximo domingo.

Mientras tanto, en el resto de grupos todo está ya masticado, aunque no están definidas del todo las posiciones de todos los clubes que participarán en el play off de ascenso. Así, en el Grupo I, el Fuenlabrada lidera la clasificación con 68 puntos y a uno le sigue el Atlético de Madrid B; la Ponferradina, también clasificada, es tercera con 66 puntos mientras que cierra el play off el Castilla con 65 puntos.

En el Grupo II, el Racing de Santander lleva semanas como campeón. Logroñés, con 71 puntos y Mirandés, con 69, lucharán por la segunda y tercera plaza, mientras que la cuarta ya tiene nombre y es el Barakaldo.

En el Grupo III el Atlético Baleares se ha despegado del Hércules y es campeón, seguido del conjunto alicantino, que con 67 puntos también tiene asegurada la segunda posición. El Villarreal B es tercero y tal y como hemos indicado anteriormente, el Espanyol B y el Cornellá luchan por la cuarta plaza.

Por último, en el Grupo IV también están todos clasificados. Primera, segunda y tercera posición están aún en juego: Recre tiene más opciones. Melilla y Cartagena luchan por la segunda plaza y el Badajoz acaba cuarto.