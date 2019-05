Gustavo Munúa cree que el juego genera desconfianza y Elady ve falta de actitud

El máximo anotador del Grupo IV añade que "o nos ponemos las pilas o no subimos".

Muy mala es la sensación que se llevaron el técnico y los jugadores del FC Cartagena tras el empate ante el Talavera a dos, dando al traste la mayor parte de las posibilidades para ser campeones del Grupo IV. El preparador uruguayo decía en rueda de prensa que no fue un buen partido. «Por momentos empujamos pero quisimos reaccionar tarde». Munúa insistía en que vio al equipo «incómodo y desacertado» y subraya que «el juego generó inseguridad y desconfianza. El partido se hizo lento y trabado».

Elady, goleador ayer, añadía por su parte que «o nos ponemos las pilas y damos el callo o no subimos a Segunda División».

Pero vamos por partes. Para el entrenador la batalla sigue y aunque el primer puesto es casi una quimera, nadie se ha bajado del objetivo inicial que es el ascenso. «Vamos a por el objetivo por otra vía. Hay que armar filas nuevamente y el equipo debe estar fortísimo para los play off de ascenso».

El entrenador cartagenerista sabe que tienen «un montón de cosas para corregir, pero ahora vamos a por el reto sin depender de otros resultados ni otros campos de fútbol».

Considera Munúa que si bien el bache en la segunda vuelta se hizo más largo de lo esperado, lo que más ha podido lastrar para no ser campeones de liga es el inicio del campeonato. «Eso nos condenó al final. Son los puntos que nos faltaron y nos pueden estar costando el campeonato».

«El partido de hoy -ayer para el lector- no fue bueno, pero el equipo está enchufado para conseguir el objetivo. Hemos tenido muchas partes del año buenas y esperamos regresar a esa versión».

Se le preguntó también por el gol anulado por el colegiado a Aketxe en posición ilegal y Munúa respondía que «es más de lo mismo. El auxiliar estuvo desacertado en esa ocasión, pero el equipo debe volver a estar fuerte y yo creo en ellos».

Elady no tuvo pelos en la lengua al reconocer el mal partido que hicieron en Talavera. En declaraciones recogidas por Onda Regional, entre otros, el goleador insistía en que fue un problema «de actitud, yo el primero. Para estar en Segunda División tenemos que matarnos y hoy no sé el motivo no hemos estado a la altura».

Reconocía que el segundo tanto encajado fue un gran error. «Tenemos que ser un bloque más compacto, pero hay que espabilar», pero Elady también quiso mandar un mensaje positivo a todos. «Hay opciones de ser primeros todavía, pero si hay un equipo que puede también ascender por el otro camino largo ese es el Cartagena. Como nosotros no hay ninguno, pero hay que estar a muerte».