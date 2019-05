Giustozzi da un toque de atención a sus jugadores tras la derrota en Tudela

El club pone entradas a 5 euros para los dos partidos en el Palacio.

ElPozo Murcia está contra las cuerdas. Después de perder el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final a domicilio frente al Ribera Navarra (3-2) en Tudela, no tiene margen de error. Está obligado a ganar tanto el sábado (13.15 horas) como el domingo (20.00) para estar en las semifinales. En la misma situación se encuentran Barcelona Lassa, Inter Movistar y Osasuna Magna, ya que los cuatro equipos peor clasificados en la temporada regular, vencieron al calor de sus aficiones. Sin embargo, eso no es consuelo para el club de Murcia, que ha puesto las entradas al precio de 5 euros para tratar de conseguir el mayor apoyo posible desde la grada.

La derrota en Tudela provocó el enfado de Diego Giustozzi, entrenador de ElPozo, quien lanzó un dardo a sus jugadores: «Hubo dos partidos en uno. El primero hasta el minuto 17, donde se jugó como nosotros queríamos, lo teníamos controlado, pero después del primer gol de ellos entramos en una locura de desobediencia que no es el camino que nos trajo hasta aquí», dijo, para avisar que «más allá del resultado, hay cosas que hablar», expresó.

El argentino explicó que «se trata de saber correr y de hacerlo mejor que el rival. No te puedes venir tan abajo cuando te meten un gol. Hay cosas que la gente no ve, y lo que nos llevó a hacer la fase regular que hicimos fue una palabra clave: obediencia. Cuando éramos obedientes, todos jugábamos a una cosa, íbamos bien. Pero a partir de ahí nos fuimos dejando llevar y el campeonato se fue complicando. Aún no hemos encontrado esa obediencia, eso es que no se ve y que me preocupa. Ahora tenemos 80 minutos en Murcia», comentó.

«Nunca pensé que la eliminatoria era fácil, pero hay que sacar conclusiones y corregir lo que no hiciemos bien aquí», declaró el preparador argentino, quien aseguró que el próximo fin de semana «necesitamos a la gente, para que se cree ese ambiente que nos lleve a pasar la eliminatoria».

Por otro lado, el brasileño Xuxa cayó lesionado durante el primer partido. En las próximas horas será examinado por los servicios médicos del club que dirige Paco Martínez. Se desconocer el alcance de su lesión, pero será complicado que pueda estar el próximo fin de semana a disposición del entrenador.