El futuro empieza por... J

Olvídense del día en el que viven. No miren la hora en sus smartphones. Tampoco piensen en qué año estamos. Dejen la mente en blanco. Y retrocedan a un día cualquiera entre mediados de junio y julio de 2018. Por esas fechas el teléfono móvil de un chaval de 18 años llamado Josema Raigal recibía por WhatsApp un mensaje especial. Sus interlocutores, porque eran varios, no se conformaron con enviarle un par de frases. Tampoco un audio. Cuando el muleño abrió la aplicación del globito verde y seleccionó el chat que le notificaba el mensaje encontró un vídeo. Cualquier cosa, debió pensar; cualquier broma de esas que van circulando de móvil en móvil, se le pasaría por la cabeza.

Se desconoce si el archivo se le descargó automáticamente o si tuvo que darle a la flechita para que el contenido empezase a bajar a su móvil. Tampoco sé cuál fue su cara cuando pulsó el Play y las imágenes empezaron a correr. Pero, confiemos en que nadie me desmienta a lo largo del día de hoy, no dudo en que el murciano sintió algo parecido a cuando Cristiano Ronaldo escuchaba corear su nombre en el Bernabéu o cuando el Camp Nou se rinde a Leo Messi.

La temporada ya había acabado, y su continuidad en la cantera del Real Murcia no estaba asegurada. Ni el club apostaba fuerte por su renovación ni el muleño tenía claro si valía la pena seguir agarrándose a la inestabilidad ya típica de Nueva Condomina, donde campaban a sus anchas los Gálvez y Toni Hernández, los mismos que no eran capaces de pagarle los pocos euros que cobraba en el División de Honor. ¿Y si iniciaba una nueva aventura en alguno de los clubes que había llamado a su puerta para hacerle un hueco en sus bases?, pensaba cada día que pasaba.

Su nombre no ocupaba titulares -en ese instante ni había debutado con el primer equipo- ni había nerviosismo entre el murcianismo por saber qué iba a hacer un niño de 18 años. Sin embargo, nada de eso importó, porque Josema solo tuvo que dar al play para saber cuál sería el color de la camiseta que vestiría en el futuro.

¿Qué vio en el vídeo?, se preguntarán. No se preocupen, se lo cuento ya. En esas imágenes aparecían varios jugadores de la cantera grana, chavales que apenas alcanzaban los diez años, niños en definitiva que no estaban preocupados por la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juve o por el futuro de Neymar, cachorros del Real Murcia que solo gritaban 'Josema, quédate; Josema, quédate'.

Era un día cualquiera, a una hora cualquiera, a principios de julio, cuando Josema recibió en su smartphone un vídeo en el que unos niños le dibujaban el futuro; era un día que, aunque en ese instante ni el jugador ni su familia lo imaginase, se convirtió en el principio de algo bonito; fue el día en el que Josema, que el 30 de agosto de 2017 había cumplido los 18 años, tomó su primera gran decisión como futbolista.

Los niños de la cantera le señalaban, los cachorros le veían como el jugador a seguir, y el 16 de julio, a las once y media de la mañana, el Real Murcia lanzaba un comunicado oficial para anunciar la renovación del extremo muleño hasta 2021 y su salto del División de Honor a la Tercera División.

Cuenta la leyenda que los últimos canteranos que ahora tienen un hueco en Primera División apenas pisaron el Imperial, dando un salto mortal del juvenil al primer equipo. Lo hizo Escudero, lo repitió Kike García.

Solo el tiempo dirá si Josema seguirá el camino. De momento, no ha necesitado ni pisar el 'B'. No porque no quisiera, se ofrecía cada vez que no entraba en la convocatoria con los grandes; sino porque se ha hecho imprescindible con cada jornada que ha pasado.

Ayer, en la penúltima cita liguera, en el partido en el que el Real Murcia había puesto de uñas a su afición por una segunda vuelta nefasta, por sumar solo un punto ante dos equipos descendidos, por llevar desde el 13 de enero sin ganar en Nueva Condomina, Josema volvió a ser titular. Ayer, el muleño dio un paso más en un año mágico en lo personal, aunque triste en lo grupal. Ayer, en el minuto 80, el 'chico' se echó una vez más el equipo a las espaldas para explorar un camino que hasta el momento se le resistía, para definir como los ángeles ante Dani Barrio, para marcar su primer gol como grana, para levantar al público de sus butacas, para, en medio de la locura, alzar la vista y mirar a sus padres y amigos, que se abrazaban pensando, posiblemente, que el niño ya es mayor, que el futuro, ese término al que se agarra la afición para no suicidarse después de un año para olvidar, del Real Murcia es él y otros como él.

Porque el futuro empieza por la J de Josema o de Juanma, quien deberán liderar ese proyecto prometido si, como ocurre cada verano, no acaba en un cajón. Ellos son el ejemplo a seguir de Bertomeu -ayer titular por segunda jornada- o de Escribano -la apuesta de Algar en el centro del campo ante el paso atrás dado por Armando para cubrir la baja de Charlie Dean-.

Cuatro canteranos, cuatro futbolistas que ayudaron a la victoria ante el UD Melilla, un equipo que perdió la cabeza cuando vio que los minutos pasaban y que no conseguían marcar, un equipo al que el Murcia supo aguantar en la primera parte, acallar en la segunda con varias intervenciones de lujo de Mackay y apuñalar en el ultimo cuarto de hora, cuando Josema batió a Barrio, cuando Miguel Díaz se quitó la chistera para poner el 2-0, un equipo que ayer perdió el liderato en Nueva Condomina, donde los granas no ganaban desde el 13 de enero.

No fue un encuentro para guardar en la videoteca, ni un choque que purgase los pecados de Algar y sus chicos, pero fue un día en el que por fin se aseguró la permanencia, en el que el futuro, ese que dibujaron unos niños de diez años en un vídeo de WhatsApp, se convirtió en un presente más que esperanzador.