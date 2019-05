El UCAM dice adiós al sueño del play off

El UCAM Murcia ha caído derrotado en su visita al Marbella (2-0) y dice adiós a sus opciones de disputar el play off de ascenso a Segunda División, ya que su máximo rival por adueñarse de la cuarta plaza, el CD Badajoz, ha ganado en su encuentro ante el Sevilla Atlético (2-0). Los universitarios, que se encuentran a tres puntos de los pacenses en la tabla, tienen el golaveraje directo perdido con estos, por lo que las posibilidades matemáticas ya son inexistentes.

El Marbella ha sido superior al UCAM, en líneas generales, durante todo el encuentro. Los andaluces, pese a que no se jugaban nada, mostraron durante todo el encuentro una mejor actitud que los universitarios, que tenían muy vivas sus posibilidades de disputar el play off. Pese a ello, los de Juan Merino no se encontraron cómodos en ninguna fase del partido, especialmente en un primer tiempo en el que fueron incapaces de llegar con peligro al área local.

De hecho, fue el Marbella el que, con leves acercamientos, propuso algo más sobre el césped. Pese a una buena ocasión del UCAM en botas de Luis Fernández, fue el Marbella, sin embargo, el que en el minuto 23 consiguió romper la igualada inicial. El capitán Añón recibió en el balcón del área, y tras un buen recorte, marcaba de disparo cruzado y superaba al meta Germán Parreño. El UCAM no reaccionaría pese a ese golpe, sabedor de que el Badajoz sí hacía los deberes ante el Sevilla Atlético. Los de Merino sufrían hasta para superar la línea divisoria y el Marbella, muy cómodo, contenía sin problemas a los universitarios.

Ya en la segunda mitad, el partido sí entró en una espiral de acercamientos continuos por parte de ambos conjuntos. Tras hacer un par de cambios al descanso, el UCAM de Merino mejoró y llevó todo el peligro que no tuvo en la primera mitad. Onwu y Luis Fernández a balón parado hasta en tres ocasiones, hicieron trabajar al meta Wilfred, muy seguro durante todo el encuentro. No obstante, pese a ese arreón tras la reanudación, el Marbella volvió a imponer su ley en el juego y disfrutó de mejores y más numerosas llegadas que los universitarios. Paulo Vítor remató casi a bocajarro sobre el arco de Germán, quien achicó en el segundo palo con mucha seguridad. El paso de los minutos mostró la cara más apática de los visitantes, que sufrían en defensa y se desesperaban con facilidad en ataque.

Paulo Vítor, de nuevo, disparó al poste tras una buena combinación en banda derecha de los marbellís. Quedaban menos de quince minutos y solo los locales buscaban la portería rival. Los de Merino no daban pie con bola y el Marbella lo aprovechó para, en el tiempo añadido, firmar la sentencia. Mustafá sacó petróleo dentro del área, sirvió a Juergen, y el colombiano finalizó con mucha tranquilidad ante Germán.

El partido acabó con la decepción de un UCAM que poco hizo para remontar en Marbella, y que, por segunda temporada consecutiva, se queda sin disputar el play off de ascenso a Segunda División. El Badajoz amarra la cuarta plaza y el encuentro de la próxima jornada en La Condomina será una simple despedida sin nada en juego para los universitarios.