El Real Murcia cierra su novela negra

El Real Murcia ha tenido un encuentro muy complicado ante el Melilla (2-0), que llegaba como líder a la Nueva Condomina, y a pesar de que los norteafricanos han gozado de las mejores ocasiones del partido, las paradas de Mackay, como todas las semanas, unidas al tanto del canterano Josema a diez minutos del final, permiten que el conjunto grana pueda cerrar la novela negra en la que se ha convertido esta temporada. El Murcia estará el próximo curso en Segunda B. Para cerrar la fiesta, Miguel Díaz aprovechó una gran asistencia de Curto para definir con clase ante Dani Barrios.

Se veían las caras sobre el campo dos equipos que necesitaban ganar, porque los granas empezaban la jornada sin tener la salvación asegurada, mientras que el Melilla llegó como líder a Nueva Condomina y dejó claro que quería marcharse en el mismo sitio de la tabla instalado. El encuentro comenzó de manera pobre, porque ha sido siempre el Melilla el que ha intentado llevar el control del partido y las jugadas más peligrosas han sido de los norteafricanos. El Murcia, a pesar de salir con dos delanteros como Curto y Chumbi, ha sido muy plano en la parcela ofensiva y de hecho las mejores ocasiones han sido disparos lejanos que apenas han inquietado a los visitantes. El que ha podido adelantarse bien rápido ha sido el Melilla, ya que el exgrana Héber Pena ha reclamado un posible penalti en el minuto 8 y dos después, el extremo ha puesto en peligro el marcador con un centro al que no ha llegado ningún compañero por poco. Lo más grave de los diez primeros minutos es que no se quedaron ahí, ya que el Melilla ha ido sintiéndose cada vez más cómodo y adelantando la presión hasta un punto que casi toda la primera mitad se ha jugado en el campo que defendían los murcianistas. Lo más parecido a una reacción por parte local ha sido cuando Curto, a los quince minutos, ha disparado desde fuera del área con mucha potencia, pero directo a los puños de Dani Barrio. Ha sido la única fórmula mediante la que los granas han podido, al menos, hacer que su rival tenga que esforzarse un poco en defensa. El Murcia de los primeros cuarenta y cinco minutos no ha sido precisamente el de un equipo distinto al de las últimas jornadas, con un juego plano, previsible y físicamente por debajo de muchos adversarios.

Tras el paso por los vestuarios, por desgracia para la afición del Murcia, no se ha visto esa reación que tanto esperaba la grada. De hecho no se produjeron ni cambios en el descanso a pesar de notarse que en la primera mitad, algunos no estaban a la altura. El Melilla ha vuelto a arrinconar al Murcia en su área, pero con el segundo tiempo avanzando, el mejor de los locales ha vuelto a ser el portero, un Mackay que salvó el cabezazo de Igor Martínez de manera magistral para evitar que su equipo encajara el primero. El cancerbero grana, a quince minutos del final, también ha tenido que emplearse a fondo y sacar una mano de oro para un centro envenenado que iba directo a colarse en la portería local. Y como las paradas de Mackay no valen para ganar, faltaba la otra parte de la asignatura. En una de las contras más tímidas de los granas, ya sin Chumbi sobre el campo y a diez minutos del final, Josema Raigal recibe el balón de un Curto rodeado de defensores del Melilla y el muleño realizó dos recortes antes de sacar un disparo que se coló por la portería de Dani Barrio para poner por delante a los murcianistas. El Melilla estaba tan convencido de que iba a ponerse por delante en el marcador que ya no ha sabido reponerse del mazazo del gol de Josema. Por si era poco, en el descuento Miguel Díaz a la contra sentenció el encuentro con otro tanto que llevaba mucha alegría a la grada.