Radoncic se une a otra fiesta de Booker

Los jugadores regresan a la pista para sumarse a la celebración de los aficionados en la grada.

Seis días. Eso es lo que le ha costado al UCAM Murcia CB pasar del infierno al cielo. Seis días en los que ha disputado tres partidos que han servido para dar un paso de gigante hacia la permanencia en la Liga Endesa a falta de dos jornadas para el cierre de la temporada. Si el equipo universitario y la afición se despidieron del Palacio el pasado domingo casi en silencio, ayer fue totalmente diferente. La plantilla, tras marcharse a los vestuarios, regresó segundos después para unirse a la celebración de los seguidores más fieles tras el triunfo frente al Unicaja (78-76). «Una victoria de fe», como dijo Sito Alonso al término del choque, pero también de carácter, fuerza y talento. Una fiesta en la que Askia Booker, MVP de la jornada intersemanal tras su actuación frente al Joventut, volvió a ser el encargado de animar con 25 puntos y seis rebotes. Pero que no hubiera sido posible sin el trabajo de Radoncic.

Y es que la canasta ganadora del alero montenegrino no es más que el fruto al trabajo de los más de veinte minutos que estuvo en pista, en los que consiguió puntos muy importantes en el poste bajo durante el tercer cuarto y fue vital para que el UCAM acabase ganando la lucha en el rebote a un Unicaja que contaba con los centímetros de Shermadini, Lessort o Wiltjer. A falta de tres segundos para el final, el tiempo se paró en el Palacio de los Deportes cuando el segundo tiro libre de Askia Booker fue repelido por el aro. Sin embargo, Randoncic no dudó en pelear en el barro por última vez para atrapar el rebote y en cuestión de décimas de segundo soltar el balón que le daba un agónico y peleado triunfo al UCAM que le deja con un pequeño colchón sobre los puestos de descenso a la espera de lo que hagan sus rivales directos esta tarde.

El equipo de Sito Alonso estuvo menos dos minutos (de cuarenta) por delante en el marcador. Y el noventa por ciento de ese tiempo fue durante el último cuarto. Un periodo en el que se tuvo que recomponer tras la eliminación del base Manu Lecomte, quien está siendo la gran sensación en el tramo final de la temporada, cuando estaba compartiendo pista con Askia Booker para controlar el ritmo del partido y los impulsos del jugador angelino. El UCAM ganó el partido en cuatro sprints. Los cuatro acelerones que metió en los últimos minutos de cada cuarto que sirvieron incluso para recortar una diferencia de doce puntos y llevar al punto de ebullición a un Palacio que no dejó de lado a los suyos en ningún momento. Lo cierto, no obstante, es que el talento de Booker canalizado dentro de los planes de Sito Alonso es la receta que está ayudando al UCAM a enderezar el rumbo de una temporada en la que la salvación -como antaño- se convertirá en el mejor título posible después del sufrimiento de todo estos meses.

Y eso que el partido arrancó con un ritmo lento y posesiones largas por parte de ambos equipos. Por lo que fue en este escenario donde el Unicaja se sintió más cómodo. El equipo andaluz tomó ventaja en el marcador con un acertado Shermadini en la pintura, al que la defensa universitaria frenó en algunas ocasiones pero no pudo en otras tantas, y al UCAM le costó carburar pese a los intentos de Booker y Doyle (4-10). El equipo murciano, con Cate en pista, empezaba a enlazar buenas defensas, aunque en ataque seguía atascado y saltó a pista Lecomte para intentar solucionar los problemas. Una canasta del base sirvió para acercarse al Unicaja, aunque rápidamente contesto Lessort con un 'alley op' (10-15). Lecomte logró sacar una canasta con tiro adicional que mantuvo a los locales cerca y Doyle confirmó la reacción desde el triple después de una falta en ataque sobre Rojas (16-17). A falta de un minuto para cerrar el primer cuarto, los de Sito Alonso frenaron al Unicaja forzando a perder de nuevo el balón y se vivieron unos últimos segundos frenéticos en el que el marcador se pudo inclinar hacia cualquier lado en varias jugadas tras dominar el rebote ofensivo el UCAM (17-17).

Los problemas ofensivos regresaron y un triple de Alberto Díaz adelantó de nuevo a los malagueños (24-29). Sito Alonso solicitó tiempo muerto, pero una pérdida de Booker nada más volver a pista y una falta en ataque provocaron otra vez el cortocircuito. La ventaja visitante se incrementó hasta los 12 puntos con un triple de Jaime Fernández aunque Radoncic respondió rápidamente en la siguiente acción desde la esquina y una buena defensa permitió armar también el brazo a Booker desde el perímetro para que en esta ocasión fuese Casimiro el que tuviese que parar el partido (30-36). Los puntos de Soko y Booker a la contra permitieron otro acelererón del UCAM que cerró Doyle con un giro en el poste perfectamente ejecutado (36-38).

Con Lecomte, Booker, Doyle, Soko y Hunt en pista, los universitarios no encontraron el equilibrio necesario en las dos canastas y el Unicaja no perdonó corriendo toda la pista para volver a contar con un colchón de siete puntos (39-46). La desconexión ofensiva impedía a los murcianos seguir el ritmo de su rival. Hasta que Sito Alonso dio entrada a Cate y Radoncic. El montenegrino logró sacar una canasta con tiro adicional ante la defensa de Lessort y su aportación como 'cuatro', sobre todo en el rebote, fue vital para el UCAM en esta fase del partido pese a que no se mostraba cómodo sobre la pista (45-53). Hasta que los locales volvieron a ganar en confianza o pisaron otra vez el acelerador, y tanto Booker como Lecomte comenzaron a asumir responsabilidades en la anotación (56-57).

Ambos se convirtieron en la pareja que encendió la mecha de un Palacio que contó con más de cinco mil espectadores. Hasta que una antideportiva, que se sumaba a una técnica anterior, acabó con el belga eliminado cuando mejor estaba su equipo (60-66). Pero el UCAM sacó su carácter innato. El que contagian jugadores como Rojas o Soko. Inlcuso un Todorovic que, junto a Sito, aconsejó a Booker para que leyera los 'pick and roll' de sus compañeros. Dicho y hecho, el británico asistió a Doyle para que su triple empezase a calentar la victoria (69-70). Después de eso, Radoncic y Rojas se pusieron el mono de trabajo, y la calidad de Booker volvió a fluir sobre el parqué. Y cuando no lo hacía, ahí estaba el montenegrino para suspenderse en el aire y liberar la angustia de un equipo, un club y cinco mil fieles (78-76).