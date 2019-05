El Real Murcia recurre al diccionario para defender que Gálvez no insultó a De la Vega cuando le llamó 'mariachi'

El Real Murcia recurre al diccionario para defender que Gálvez no insultó a De la Vega cuando le llamó 'mariachi'

Las acepciones del término, explican en NC, "no contienen un valor peyorativo".

La palabra 'mariachi' se convirtió en habitual en cada una de las intervenciones públicas llevadas a cabo por Víctor Gálvez como presidente del Real Murcia, cargo que ejerció desde abril a noviembre de 2018. La sala de prensa de Nueva Condomina se convirtió en el espacio favorito del oriolano para lanzar sus ataques a Mauricio García de la Vega, al que, además de insultar, también amenazó con la ya famosa frase «te voy a morder en la yugular».

A mediados de marzo, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol no dudaba en sancionar al Real Murcia por el comportamiento impropio de su ya ex mandatario. «Esta Jueza Única no tiene dudas de que del contexto y el tono empleado por el entonces presidente del Real Murcia se infiere el ánimo vejatorio en el uso del término 'mariachi' relativo al origen geográfico de Mauricio García de la Vega», se leía en el escrito en el que se imponía a la entidad murcianista una multa de 6.001 euros por esta infracción.

En la misma resolución se dejaba claro que dicho hecho se consideraba acreditado «a través de las pruebas aportadas, sin que el club haya rebatido la virtualidad de las mismas, ni haya negado la realidad de los hechos». Y es que, en aquel momento, los servicios jurídicos del Real Murcia, cuyo consejo ya estaba controlado por Francisco Tornel, consideraron que no había forma de rebatir los insultos lanzados por Gálvez a Mauricio García de la Vega.

Pero la defensa murcianista ha cambiado después de conocer que Competición sancionaba al propio Real Murcia a pagar una multa de 6.000 euros por el comportamiento incorrecto de su ya expresidente. Por ello, en cuatro escritos diferentes -el primero en representación del club y los otros tres en nombre de Almela, Tornel y Francisco Cobacho-, han recurrido esa multa económica ante el Comité de Apelación.

En los cuatro escritos, que son un copia y pega, los responsables de la entidad centenaria recurren al diccionario de la Real Academia de la Lengua para defender que 'mariachi' no es un insulto. «No contiene idea o valor peyorativo», se puede leer en el documento que entraba en la Federación Española de Fútbol el 7 de mayo. Los consejeros granas no dudan en incluir una captura de pantalla de las acepciones que aparecen en la RAE de dicho término, obviando que la jueza de Competición habla de «contexto y tono».

Saltándose esas especificaciones, los mandatarios granas defienden que la palabra 'mariachi' es una «música o bailes populares procedentes de Jalisco», «una orquesta popular mexicana que interpreta mariachis», «cada uno de los componentes de un mariachi» o un «conjunto instrumental». Ante esto, Almela, Tornel y Cobacho consideran que en ningún caso Gálvez insultó a De la Vega.

También basan su recurso en que «los hechos que se imputan al Real Murcia han sido realizados por un tercero ajeno al club», informando también que el oriolano ha sido denunciado ante la Fiscalía por su gestión en la entidad.

A estos cuatro escritos se suma un quinto, el que envió a la Federación Española Higinio Pérez, documento registrado el 30 de abril. El texto del abogado murciano sigue la misma línea de sus excompañeros de consejo, pero no está redactado de la misma forma.

Sobre las palabras de Gálvez, Pérez indica que «compartimos con la instructora su carácter improcedente y no admisible», defendiendo a continuación que el oriolano ya ha cesado como consejero del Real Murcia, por lo que «el cese supone la extinción de la responsabilidad disciplinaria del sujeto afectado y por extensión del Real Murcia».

«La expresión, siendo desafortunada, no es determinante» de la conducta que determinó Competición, continúa Higinio Pérez, recurriendo a varios ejemplos asociados a la palabra 'mariachi' como «que proviene del francés matrimonio», que es «un canto religioso de Jalisco» o que «hay un árbol usado para la fabricación de guitarras».

La intención con estos cinco escritos es que Apelación tire para atrás la decisión de Competición de sancionar con 6.000 euros al Real Murcia por el ataque de Gálvez a Mauricio García cuando le llamó 'mariachi'.