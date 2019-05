"Estamos preparados para todo"

El uruguayo no quiere saber qué ocurre en otros campos.

Se avecina tarde de transistores. O tarde de Twitter, adaptándolo a los nuevos tiempos. Vuelven los finales de temporada, esos días donde todo el mundo está pendiente de qué ocurre en el equipo de su ciudad y donde los aficionados tienen la ilusión intacta a pesar de haberse jugado casi la totalidad del campeonato. Jornadas que, a Gustavo Munúa, entrenador del FC Cartagena, parece que le gustan. Porque el preparador uruguayo considera que los partidos con horarios unificados «le dan a la jornada el puntito de incertidumbre. Van a ser dos fines de semana intensos y bonitos». Y no le falta razón al de Montevideo. Restan dos jornadas para el final de la competición regular y el grupo IV echa chispas. Melilla, Recreativo de Huelva y Cartagena empiezan un sprint que, de momento, va ganando el cuadro norteafricanos. Los de José María Salmerón, están a la par. Los albinegros, un paso por detrás pero haciendo que su aliento lo noten. Por ello, a los pupilos de Munúa solo les sirve vencer. «Tenemos que ganar. El partido importante es el de Talavera porque, si no les superamos, no sirve de nada. Primero lo nuestro», explicaba Munúa.

El Cartagena debe pensar en sacar los tres puntos porque, haciendo lo propio, no tendría que despistarse mirando hacia la Nueva Condomina o a la ciudad deportiva granadina. Cualquier otro resultado le haría tener que fijarse en dos equipos que andan imparables esta temporada.

Y el partido frente al Talavera (mañana, 18.00 horas, La 7), según Gustavo Munúa, es un encuentro «trampa». Porque el máximo responsable del vestuario albinegro considera que «el rival está jugando en casa y en la clasificación ocupa una zona tranquila. Estos partidos son los que los equipos los disputan más sueltos. Esa liberación los va a llevar a hacer las cosas sin presión y, así, siempre salen mejor», advertía.

Y para que no haya sustos a lo largo de los noventa minutos de juego, la fórmula que propone el uruguayo es «máxima intensidad y concentración, porque si no la tenemos, lo vamos a pasar muy mal».

En un campo «lindo y que aprieta mucho», y cuya visita más reciente se saldó con victoria en la Copa del Rey, el cuadro albinegro visita a un conjunto que en El Prado ha obtenido mejores resultados que lejos de su feudo. En casa, los de Fran Alcoy han sumado un total de 28 puntos de los 49 que tiene, es decir, 7 puntos más que como visitante. «Contra el Cartagena, los equipos se crecen», decía Munúa. Y la realidad es que, en Talavera, tienen ganas de la visita de los albinegros.

Además, Munúa explicaba que «tenemos que intentar aislarnos de lo que ocurre en otros estadios. Sabemos que nos va a llegar la noticia cuando haya un gol en otro campo y empezarán los momentos de tensión. Si te dijera que no vamos a enterarnos de lo que ocurra, te mentiría». No lo tomen como una contradicción. Es la guerra entre lo que debería ser y lo que va a ser. Y es lógico.

Por último, cuando se le preguntaba por la posición del equipo en la tabla, expresaba, otra vez, ese mensaje que sonó con más fuerza cuando el Cartagena perdió el liderato. «Estamos preparados para lo que venga. Sería buenísimo terminar primeros, pero si no fuera así, estamos preparados para jugar todos los partidos por el ascenso». Y Munúa, iba más allá. «Saliendo campeones... ¿logras el objetivo? Es mejor porque tienes más posibilidades. Estamos siguiendo la meta que nos marcamos al principio, por un lado o por otro. Si conseguimos el primero lugar, mejor, pero tampoco...», concluía.

Dos partidos por disputarse donde todo va a quedar resuelto. Mientras tanto, solo queda llevarlo lo mejor posible.