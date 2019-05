ElPozo arranca hoy en Tudela su camino hacia el título de liga

ElPozo Murcia arranca hoy el momento por el que lleva luchando desde que arrancó la temporada. El equipo murciano abrirá las eliminatorias por el título de liga en Tudela frente al Aspila Ribera Navarra (13.15 horas, Teledeporte) después de una liga regular en la que no ha podido seguir el ritmo del Barcelona Lassa, líder, pero en la que superó al Movistar Inter. De hecho, el equipo de Diego Giustozzi ha evitado en su lado del cuadro a los dos rivales más fuertes por el título. No obstante, no podrá confiarse si de verdad quiere plantarse en la final, y deberá empezar desde este mediodía.

Lo que ocurra en el Ciudad de Tudela en el primer partido de la serie puede ser clave en el devenir de la eliminatoria de cuartos de final por el título, que llegará al Palacio el próximo fin de semana. Es por eso por lo que el equipo entrenado por Pato, entrenador del Aspil Ribera Navarra, buscará aferrarse al plus que da su afición para sellar un buen resultado en su feudo donde solo han cedido dos derrotas en la fase regular. El equipo murciano afronta este primer duelo con la necesidad de volver a convencer y mejorar la versión plasmada en los últimos encuentros de la liga regular, donde un equipo mermado por las lesiones no fue capaz de sellar el triunfo en los últimos tres encuentros del campeonato. Una vez recuperados a hombres claves, El Pozo se planta en Tudela con el propósito de sacar un resultado positivo que le permita rematar la eliminatoria en el Palacio el próximo fin de semana.

Ayer, en el primer partido, saltó la sorpresa al vencer el Levante al Barça (5-3), por lo que los azulgranas tendrán que ganar ahora dos partidos en el Palau Blaugrana.