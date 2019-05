Radoncic acerca al UCAM a la permanencia

El UCAM Murcia CB ha vuelto a aparecer cuando más lo necesitaba. El equipo murciano ha superado al Unicaja Málaga en el Palacio (78-76) y da un paso más hacia la permanencia en la Liga Endesa a la espera de los resultados de sus rivales mañana. Un canasta de Radoncic, tras capturar un rebote en un fallo en el tiro libre de Booker, ha dado una victoria agónica al equipo universitario e importantísima para asegurar la categoría a falta de dos jornadas. Los de Sito Alonso vencieron en un partido en el que tuvieron que remar a contracorriente en varias ocasiones, pero que en el tramo decisivo supieron tomar buenas decisiones. Booker, con 25 puntos, volvió a ser el principal referente ofensivo junto con Doyle (10), Lecomte (12), y Radoncic (15).

PRIMER CUARTO

El encuentro arrancó con un ritmo lento y posesiones largas por parte de ambos equipos, sin embargo, fue en este escenario donde el Unicaja se sintió más cómodo. El equipo andaluz tomó ventaja en el marcador con un acertado Shermadini en la pintura, al que la defensa universitaria frenó en algunas ocasiones pero no pudo en otras tantas, y al UCAM le costó carburar pese a los intentos de Booker y Doyle. Dos entradas a canasta de los jugadores universitario abrieron la latal local, pero una canasta de Wiltjer amplió la renta (4-10). Sito Alonso movió el banquillo con la entrada de Cate y Soko no falló desde el tiro libre para recortar (8-13). El equipo murciano empezaba a enlazar buenas defensas, aunque en ataque seguía atascado y saltó a pista Lecomte para intentar solucionar los problemas. Una canasta del base sobre la bocina de posesión sirvió para acercarse al Unicaja en el marcador, aunque rápidamente contesto Lessort con un alley op (10-15). Lecomte logró sacar una canasta con tiro adicional que mantuvo a los locales cerca y Doyle confirmó la reacción desde el triple después de una falta en ataque sobre Rojas (16-17). A falta de un minuto para cerrar el primer cuarto, los de Sito Alonso frenaron al Unicaja forzando a perder de nuevo el balón y se vivieron unos últimos segundos frenéticos en el que el marcador se pudo inclinar hacia cualquier lado en varias jugadas tras dominar el rebote ofensivo el UCAM (17-17).

SEGUNDO CUARTO

Lecomte y Jaime Fernández, tras anotar el tiro libre después de una antideportiva, abrieron un segundo cuarto en el que los locales trataron de subir la intensidad en defensa con las rotaciones. Oleson, desde el triple, volvió a igualar el marcador a los tres minutos (22-22). Fue entonces cuando el UCAM, en vez de dar el empujón que estaba buscando, volvió a encontrar problemas en ataque. Un triple de Alberto Díaz adelantó de nuevo a los malagueños y el equipo universitario trató de resolver sus problemas desde el perímetro, donde Oleson y Rudez no estuvieron acertados (24-29). Sito Alonso solicitó tiempo muerto, pero una pérdida de Booker nada más volver a pista y una falta en ataque provocaron otra vez el cortocircuito (24-33). A poco más de cuatro minutos para el descanso, la ventaja se incrementó hasta los 12 puntos con un triple de Jaime Fernández aunque Radoncic respondió rápidamente en la siguiente acción desde la esquina y una buena defensa permitió armar también el brazo a Booker desde el perímetro para que en esta ocasión fuese Casimiro el que tuviese que parar el partido (30-36). Los puntos de Soko y Booker a la contra permitieron otro acelererón del UCAM a un minuto del descanso tras dos buenas defensas (34-38), y después de que Shermadini fallase dos tiro libres fue Doyle el que volvió a estrechar el marcador hasta el mínimo con un perfecto giro en el poste (36-38).

TERCER CUARTO

Wiltjer, con un triple a la contra, abrió un tercer cuarto en el que el UCAM volvió a necesitar varias posesiones fallidas para anotar de nuevo con Hunt (38-44). Con Lecomte, Booker, Doyle, Soko y Hunt en pista, los universitarios no encontraron el equilibrio necesario en las dos canastas y el Unicaja no perdonó corriendo toda la pista para volver a contar con un colchón de siete puntos (39-46). La desconexión ofensiva impedía a los murcianos seguir el ritmo de su rival pese a los puntos de Booker, y Sito Alonso dio entrada a Cate y Radoncic. El montenegrino logró sacar una canasta con tiro adicional ante la defensa de Lessort, pero erró el tiro libre y la distancia se mantuvo a tres minutos de encarar el último tramo. No obstante, su aportación como 'cuatro', sobre todo en el rebote, fue vital para el UCAM en esta fase del partido pese a que no se mostraba cómodo sobre la pista (45-53). La defensa del equipo murciano no era suficiente para frenar al Unicaja y los de Casimiro volvieron a contar con diez puntos de ventaja antes de encarar el tramo decisivo (47-57). Pero el UCAM volvió a aparecer cuando más lo necesitaba. Al igual que en la primera parte, los últimos minutos del tercer cuarto ofrecieron la mejor versión local en las dos canastas y los puntos de Booker, junto a un '2+1' de Lecomte, volvieron a meter a los de Sito Alonso en el partido y a enganchar a toda la afición del Palacio (56-57).

ÚLTIMO CUARTO

Booker y Lecomte, de nuevo, encendieron al Palacio en el inicio del último cuarto para poner por delante al UCAM en el marcador (60-57). Sin embargo, un triple de Jaime Fernández calmó de nuevo el choque a ocho minutos del final. Pero el guion del partido se torció para los intereses del equipo murciano con una antideportiva de Lecomte que se sumaba a la técnica que llevaba, por lo que acabó siendo eliminado. Con Booker, Oleson, Rojas, Radoncic y Cate, el UCAM encaró el último tramo cediendo de nuevo terreno en el marcador al no encontrar soluciones en ataque (60-66). Oleson pudo recortar con un triple que hizo la corbata, pero cuatro puntos de Shermadini dieron respiro al Unicaja a cinco minutos del final (60-68). Los puntos de Radoncic y Rojas en el poste bajo, junto a un tapón de Soko a Jaime Fernández, enchufaron de nuevo al UCAM y devolvieron la fe a los aficionados (66-70). Después de varias posesiones en la Booker no leyó el pick and roll, el base encontró a Ovie Soko para que sacase el balón a Doyle y pusiera desde el triple al UCAM a un punto de distancia cuando todavía restaban tres minutos (69-70). Una bandeja de Booker, tras una gran defensa del UCAM, permitió a los universitarios llevar la inicitativa hasta que Wiltjer enfrió los ánimos desde el triple para después igualar Booker a falta de dos minutos (73-73). Radoncic, por enésima vez, ganó la partida al Unicaja en el poste bajo y aprovechó el fallo desde el tiro libre de Jaime Fernández para adelantar a los murcianos antes de encarar el último minuto (75-74). Pero otra entrada a canasta del base-escolta del cuadro andaluz volvió a dejar la pelota el tejado del UCAM a falta de 49 segundos. Después de varios intentos fallidos de Booker, y tras atrapar un rebote ofensivo, una falta de Salin sobre Rojas devolvió la posesión a falta de 16 segundos para que el UCAM contase con bola de partido. Booker se jugó la última posesión y lograr sacar dos tiros libres. El primero entró. Pero el segundo lo repelió el aro. Hasta que un palmeo de Radoncic daba la ventaja al UCAM a falta de 1.7 segundos para el final (78-76). Finalmente la victoria se quedó en el Palacio tras una excelente defensa del UCAM.