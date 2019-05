"Estamos listos psicológica y físicamente para lo que venga"

Aketxe ha vuelto a ser protagonista en las últimas semanas al recuperar el olfato goleador que había perdido durante demasiado tiempo. El delantero vasco comparecía en rueda de prensa y preguntado si el liderato sigue siendo para ellos el único objetivo posible, el vasco explicó que «ya hemos visto lo que es esto del fútbol en las dos últimas semifinales de Champions League. El equipo está trabajando a muy buen nivel. Somos conscientes de que tenemos que sacar los dos partidos con victoria para ser primeros, pero estamos preparados física y psicológicamente para lo que venga».

Dice que no existe frustración por el hecho de que ni Melilla ni Recreativo hayan pinchado en las últimas jornadas, aunque parece que es una carrera demasiado larga. «Estar haciendo tu trabajo bien y que los otros dos competidores no cedan no es frustrante, pero quieres quitarles el puesto y trabajamos para conseguirlo».

Respecto al cambio de sistema y al hecho de tener a un compañero como Elady tan cerca ahora durante los partidos es para Aketxe muy positivo. «Es un tipo de fútbol diferente, pero el equipo ha cogido la idea muy bien. Con la solidez que hemos tenido están entrando los goles. Soy una persona a la que le gusta que se cuelguen balones al área y con este sistema sí que se hace, con más profundidad por las bandas. A mí me gusta más, pero tenemos muchas variantes y podemos practicar un fútbol de muchas maneras».

Aketxe habló de la trayectoria de Elady, máximo goleador del Grupo IV con 18 goles, y dice no sorprenderle lo más mínimo la cantidad de tantos que lleva anotados. «Solo hay que verlo entrenando. Es un chico que tiene muchísimo gol y lo ha demostrando. Hay que seguir tirando de él y que meta más goles».

Aketxe está apercibido de sanción, por lo que una amarilla en Talavera le impediría estar en la última jornada en el Cartagonova con todo en juego. «Cada partido es un mundo, debemos mirar paso a paso y tenemos plantilla buena y larga para que cualquiera que salga lo haga al máximo nivel».

El futbolista anotó en dos ocasiones en la última jornada y también vio puerta en el choque de la semana pasada frente al San Fernando. Buen conocedor de lo que es el mundo de los delanteros, no es un jugador que se agobie por estar demasiados partidos sin ver portería . «Ya sabemos lo que es el fútbol. Estaba trabajando para conseguir los goles que pudieran ayudar al equipo y el otro día tuve la fortuna de que me cayeron los dos y estoy contento por ello. Los goles en el fútbol van por rachas, que te caigan o no te caigan. Cosas que antes no metías ahora, sin querer, las metes, pero todo pasa por el trabajo. Al final, trabajando día a día llegan las cosas. ¿Desanimado?, sí, pero al final hay que trabajar para el equipo. Igual en otras ocasiones he tenido que desempeñar un trabajo más sucio, con otro tipo de oportunidades y tenía que generar otro tipo de ocasiones, pero reitero que lo importante es el conjunto».