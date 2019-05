La FEPEMUR protestará el domingo por la mala segunda vuelta del Murcia

La sonrojante derrota del Real Murcia el pasado sábado frente al filial del Málaga, ya descendido a Tercera División, ha provocado durante la semana un cruce de comunicados con el foco apuntando hacia al primer equipo por la situación en la que se encuentra en la tabla el conjunto grana, ya que a falta de dos jornadas no tiene en su bolsillo la permanencia matemática en Segunda División B. La última notificación llegó ayer desde la FEPEMUR (Federación de Peñas Murcianistas) que, según publicó con una nota en sus distintas redes sociales, realizará una protesta durante los cinco primeros minutos del choque del domingo frente al UD Melilla (18.00 horas) por la «nefasta segunda vuelta del equipo». No obstante, después apoyarán cantando el himno del centenario «demostrando que estamos única y exclusivamente por el Real Murcia».

El comunicado del grupo de aficionados más fieles del Real Murcia se une al publicado el pasado lunes por la PARMU, plataforma que se hizo con la gestión del club murciano tras la salida de Víctor Gálvez y que en los últimos días se ha desvinculado públicamente del actual consejo de administración, a pesar de que comparten varias líneas de trabajo y personalidades. Dicha Plataforma de apoyo apostó por un «plante» después de que los futbolistas no hayan estado «a la altura de las expectativas depositadas, y no devuelven a la afición el gran esfuerzo realizado». Así pues, la FEPEMUR no realizará un plante en el choque ante el Melilla, en el que los granas pueden sellar la permanencia de una vez por todas si logra la victoria o acompañan los resultados de los rivales, pero sí mostrarán su malestar por una segunda vuelta en la que tan solo se han ganado dos partidos. No obstante, ambos comunicados han dividido a un sector de los aficionados, ya que algunos no entienden cómo se pone el foco en el primer equipo a falta de dos jornadas cuando son los jugadores los que deben conseguir los puntos sobre el terreno de juego.

«Nos habría gustado no tener que sacar este comunicado, porque habría sido señal de que nada teníamos que reprocharle a esta plantilla, pero por desgracia, y a pesar de las honrosas excepciones que todos conocemos, no ha sido así. Por responsabilidad quisimos esperar a la salvación matemática del equipo para que este documento viera la luz, pero las jornadas y las debacles se han ido sucediendo y considerábamos que no podía terminar la temporada isn expresar nuestro malestar con aquellos que no han estado a la altura», se puede leer en el comunicado lanzado desde la FEPEMUR. El Murcia pondrá el punto y final a la temporada como local este domingo a las 18.00 horas frente al Melilla, líder del grupo IV de la categoría de bronce, y la próxima semana disputará el último choque frente al filial del Sevilla.