El UCAM Murcia no puede despediciar más balas

Decía Nelson Mandela «no me juzgues por mis éxitos, júzgame por las veces que me caí y volví a levantarme». Y eso es lo que irremediablemente tiene que hacer hoy el UCAM Murcia, rebelarse después de la dolorosa derrota que sufrió el pasado domingo en casa y que le ha metido de nuevo en los puestos de descenso. «No sé lo que va a pasar, pero aquí no está muerto nadie», advirtió ayer en rueda de prensa Sito Alonso, el entrenador de un equipo que sin tiempo para lamerse las heridas, visita esta noche, en la trigésimo primera jornada de la Liga Endesa, al Divina Seguros Joventut de Nicolás Laprovittola y Marko Todorovic (21.30 horas, Movistar Deportes).

Para afrontar este desplazamiento a una pista donde el club murciano solo ha ganado en dos ocasiones en su historia, el técnico dio un nuevo giro de tuerca a la convocatoria. Cuando nadie lo esperaba, decidió dar de alta a Dejan Todorovic, el alero que sufrió una triada en pretemporada y que no ha jugado un solo minuto durante todo el curso. El serbio, que precisamente se lesionó en un amistoso en Oviedo frente al Joventut, estará hoy en el banquillo en lugar de Edu Durán, que tiene problemas físicos. Su larga inactividad hace muy poco probable que llegue ni siquiera a disputar unos minutos, pero su inclusión en la convocatoria demuestra que está totalmente recuperado. De hecho, lleva varias semanas entrenando con el plantel, aunque el regreso de Todorovic no estaba en el guión previsto por el club en la recta final de la temporada. Otra novedad fue el regreso de Damjan Rudez, quien entra de nuevo en el equipo, aunque en esta ocasión con el objetivo de dar descanso a Luka Mitrovic, que sigue con problemas en una rodilla que, en principio, no le impedirán jugar en la próxima jornada.

El encuentro de hoy es algo más que una final. Después de sufrir un varapalo ante el Gipuzkoa y encadenar dos derrotas consecutivas, recuperar la fe es vital para después enfrentarse el sábado al Unicaja Málaga en Murcia (18.00 horas). «El otro día sufrimos un batacazo muy importante y la tristeza es por lo mal que jugó el equipo, no que perdiera. Nosotros no jugamos un buen baloncesto y nos frustramos por cometer errores», admitió ayer en rueda de prensa Sito Alonso, quien se enfrenta al club que le dio su primera oportunidad en ACB.

El principal problema para los universitarios en este sprint por la supervivencia es que ya no depende de sí mismos. Por ello también 'juegan' el Monbus Obradoiro-Herbalife Gran Canaria, Real Madrid-Movistar Estudiantes, Breogán-Iberostar Tenerife y Gipuzkoa-Kirolbet Baskonia. A favor de los universitarios está que todos los equipos que se enfrentan a sus rivales en la lucha por la permanencia tienen mucho en juego, pero si no suma ya la décima victoria frente a un rival que viene de triunfar ante el Barça pero de ganar solo dos de los últimos siete encuentros, la supervivencia se convertirá en una misión imposible.

El Divina Seguros Joventut, que llegó a jugar las semifinales de la Copa del Rey, se presenta como un rival temible desde el tiro exterior, con un 38,49% de acierto en los triples. Por ello, esa defensa universitaria que el pasado domingo no existió, deberá afinar al máximo para frenar al equipo que lidera Nicolás Laprovittola, compañero de Facundo Campazzo en la selección argentina, quien se ha acostumbrado a dar recitales cada vez que se enfrenta al UCAM. En el duelo de la primera vuelta en Murcia, los badaloneses, gracias a 19 puntos del jugador de la albiceleste y los 21 de Todorovic, se llevó el triunfo del Palacio (73-78). Solo unos días después, Marcos Delía se marchaba al equipo de Carles Durán, quien fue ayudante de Sito Alonso.