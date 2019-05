Sito Alonso: "La reunión de los jugadores demuestra su implicación con el club"

Sito Alonso dio ayer un gran valor en rueda de prensa a la iniciativa tomada el lunes por los jugadores de reunirse sin su presencia para analizar la derrota sufrida ante el Gipuzkoa: «El tomar la decisión de reunirse después del partido creo que fue muy buena y demuestra implicación con el club. Cuando a la gente no le importa es muy difícil que salga algo así tras el partido y además, por sí solos. Eso demuestra la actitud que están teniendo los jugadores», explicó el preparador, quien volvió a apoyar con rotundidad al base Askia Booker pese a la mala actuación fue firmó ante los donostiarras: «Si no hubiera tirado tanto a canasta, habríamos dicho que se escondió. Las tres primeras veces que tiró fueron bandejas que no sé cómo las falló. Él no abandonó al equipo, quiso asumir la responsabilidad. Confío en Booker cien por cien», manifestó el madrileño. Asimismo, del rival de hoy «destacaría especialmente a Marko Todorovic, quien está siendo una de sus claves.