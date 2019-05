Luis Fernández: "Nos queda una bala y vamos a intentar aprovecharla al 200%"

­Luis Fernández, delantero del UCAM Murcia, se agarra a las posibilidades que tienen los universitarios de entrar en el play off, donde no dependen de sí mismos. «Ladinámica del equipo, si en vez de ser tan buena en la primera vuelta, hubiera sido en la segunda, lo veríamos todo diferente. Aún no está todo perdido, nos queda una bala y vamos a ir aprovecharla al 200%», decía el jugador que el pasado domingo marcó uno de los goles en la victoria en La Condomina. Sobre la llegada de Juan Merino, Fernández indicaba que «aunque Munitis era muy querido en el vestuario, los resultados fueron los que fueron. Merino vino con ilusión, nos transmitió confianza y fuerza, de momento han ido las cosas bien y hay que seguir en esta línea».