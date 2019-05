El limbo de Óscar Ramírez y Orfila

Ha decidido apostar por un jugador más ofensivo como Santi Jara y cambiar de posición a un defensa zurdo como Luis Mata.

No era la primera vez, pero eso no deja de provocar cierta sorpresa entre aficionados y medios de comunicación que siguen al FC Cartagena. Luis Mata volvía a ocupar el carril derecho del equipo albinegro en el partido del pasado domingo frente al Marbella. El portugués, lateral zurdo, ya había desempeñado este papel en el encuentro frente al Ibiza de la jornada trigésimo tercera (derrota por 1-0). No eran pocos los que se preguntaban qué estaría ocurriendo en el vestuario del FC Cartagena para que el entrenador haya prescindido de sus dos laterales diestros, Óscar Ramírez y Pedro Orfila, para alternar en el carril a un lateral zurdo y a Santi Jara, una vez que ha decidido cambiar el sistema y la posición del equipo en el campo.

Ramírez y Orfila se encuentran en el limbo futbolístico al que su entrenador ha decidido enviarlos en este último tramo de la competición. Parece, por lo que hemos podido observar, que haya perdido la confianza en sus dos zagueros y busque otras alternativas para esta posición.

El hecho de que un lateral zurdo jugara por delante de ambos es una clara demostración de que algo no le gusta de lo que ha visto.

El preparador fue preguntado el pasado domingo por esta cuestión y por la alineación de Mata ante el Marbella y contestó lo siguiente: «Era una difícil decisión. Veo a Luis (Mata) en buena forma. A pesar de ser zurdo, tiene buen uno contra uno. Sabe dar la sorpresa. En defensa, es muy complicado pasarlo. Estoy contento con el rendimiento que está teniendo pero también tiene a compañeros por detrás que podrían hacerlo perfectamente».

Pero los datos dicen que ésta no es una situación nueva y que ni Ramírez y Orfila están en la lista de Munúa desde hace ya unas cuantas jornadas.

En el caso de Óscar Ramírez -más de 30 partidos por temporada en el Cartagena en los dos últimos años-, no disputa ni un solo minuto en Liga desde el pasado 24 de marzo. Fue en el encuentro ante el Villanovense cuando el barcelonés disputó sus últimos 90 minutos en la competición liguera.

Alguien podría aducir que al cambiar el sistema por dos carrileros con más recorrido, Ramírez ha perdido la batalla por un jugador como Santi Jara, centrocampista con buen manejo del balón en el uno contra uno, goleador y de un talante netamente ofensivo. Pero la lesión de Jara hace dos semanas le podía dejar el camino libre a Ramírez, que, sin embargo, ha perdido la continuidad en el equipo y afronta ahora una etapa de incertidumbre respecto a su futuro en la entidad albinegra.

Pedro Orfila ha ido de más a menos esta temporada y el entrenador lo utilizó en el comienzo de la misma para tapar algunos agujeros en su sistema. Así, desempeñó labores como lateral zurdo, central o lateral diestro. Sin embargo, Ramírez se posicionó como el lateral derecho titular del equipo desde la jornada novena hasta la trigésima y su protagonismo desde entonces ha sido más bien escaso.

En esta etapa en la que el entrenador ha decidido hacer variaciones y cambios, el de Luanca apenas ha contado para el uruguayo. En las cuatro últimas jornadas solo ha disputado 26 minutos y fue tras la lesión de Luis Mata durante un partido.

De esta forma no sabe lo que es ser titular desde el encuentro ante el Real Murcia del pasado domingo 7 de abril.

La lesión de Santi Jara abre el camino a diferentes opciones y parece que Luis Mata se ha convertido en el principal candidato a ocupar el carril diestro. Hizo un buen trabajo en el partido ante el Marbella, pero no son pocos los que ponen en duda si esta decisión de Munúa puede crear un cisma dentro del vestuario, a pesar de que desde la entidad siempre se encargan de repetir que hay una perfecta sintonía entre todos sus efectivos.