"No podemos jugar pensando en las semifinales y la final"

ElPozo Murcia inicia este sábado (13.15 horas, Teledeporte) en Tudela los cuartos de final por el título de Liga, donde se encontrará «una pista pequeña, donde el público empuja mucho», según afirmó ayer el internacional ciezano Álex Yepes, quien aseguró que se encontrarán con un Ribera Navarra que «sabe que sus opciones pasan por ganar allí, ya que vencer dos partidos a cualquier equipo en su casa es muy difícil». El conjunto murciano cuenta con ventaja de campo en esta eliminatoria, por lo que jugará el segundo partido en el Palacio de los Deportes el sábado 18 (13.15 horas). El tercero, en caso de ser necesario, también se disputaría en Murcia el domingo 19 a las ocho de la tarde.

ElPozo, que ha evitado en su camino al Movistar Inter y el Barça, obtendrá como premio por llegar a la final disputar la próxima edición de la Champions, pero Álex considera que «no son más especiales por ello estos play off, porque yo me tomo cada partido como una final. En este caso, sería un premio jugar la Champions, pero no hay que pensar ni en las semifinales ni la final porque la serie ante el Ribera Navarra va a ser una muy difícil». El ciezano también afirmó que «mis sensaciones son buenas» y que confía «en mi equipo», pero advirtió que «tenemos que estar concentrados al cien por cien» porque no cree que «Ribera Navarra, Osasuna o Jaén sean fáciles».