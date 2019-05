Eva Navarro: "No me pasaba por la cabeza estar en la selección absoluta"

La futbolista natural de Yecla perteneciente al Levante Femenino Eva Navarro confesó este pasado jueves que no estaba en sus planes recibir la llamada de la selección española absoluta para jugar un amistoso contra Camerún el próximo 17 de mayo y explicó que está cumpliendo "todos los objetivos y sueños" a sus 18 años.

"No puedo pedir más. Estoy cumpliendo todos los objetivos y sueños que tengo. No me creo que esté en esa convocatoria. No me pasaba por la cabeza que pudiera estar en esa lista porque tengo el Europeo sub 19 y no tenía en mente la absoluta", dijo Eva Navarro en una entrevista en el canal de televisión oficial del Levante.

La joven futbolista yeclana explicó como recibió la noticia: "Estaba en la autoescuela porque me estoy sacando el carné y recibí la noticia de mi madre. Para mí es un sueño hecho realidad. Que con solo 18 años esté ya en la absoluta la verdad que es una emoción muy grande", declaró.

Eva Navarro, que se estrena en una convocatoria con la selección española después de haberse proclamado el pasado verano campeona de Europa sub 17, explicó cómo afronta esta convocatoria. "Voy a pasármelo bien y aprender de las jugadoras", indicó.

Eva Navarro ha sido campeona del mundo sub-17 y subcampeona sub-21, además de campeona de Europa sub-17. Esta temporada ha debutado en la máxima categoría del fútbol nacional, la Liga Iberdrola, con el Levante Unión Deportiva.