En directo: Inicio fulgurante del UCAM en Badalona

PRIMER CUARTO

El UCAM Murcia no pudo comenzar con mejor pie en Badalona, y eso que en los primeros minutos sufrió dos de los hombres clave del Joventut. Todorovic y Laprovittola fueron los autores de los primeros puntos locales en un inicio en el que la fiabilidad desde el tiro libre de Rojas y Soko permitieron enchufarse poco a poco al equipo universitario. Con Booker de nuevo derrochando su mejor versión, los de Sito Alonso comenzaron a dominar el ritmo del partido junto a su defensa y la capacidad reboteadora de Kyle Hunt (14-14). Con 10 puntos de Booker en apenas ocho minutos, el UCAM comenzó a tomar carrerilla y Radoncic amplió la renta tras un buen pase de Doyle. Los tiempos muertos no ayudaron a despertar a la Penya, y el equipo murciano no quitó el pie del acelerador. Movió el balón en ataque buscando siempre la mejor opción de tiro y un triple de Doyle puso la primera ventaja clara (16-25). Al UCAM no le temblaron las piernas y Hunt, con un gancho, obligó a parar de nuevo el partido. Los universitarios tuvieron ocasiones a la contra para ampliar la ventaja y fue Rudez quien cerró el primer cuarto sobre la bocina (17-30).