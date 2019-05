Los capitanes guardan silencio tras la nota de la PARMU y la reunión con el consejo

El domingo la Plataforma de Apoyo al Real Murcia volvía a los titulares tras emitir un comunicado en el que criticaba el comportamiento de los jugadores en los últimos partidos y animaba a los aficionados a hacer un plante el próximo partido si la plantilla no pedía perdón. Veinticuatro horas después, el consejo de administración, pese a que la mayoría de sus integrantes son socios fundadores de la PARMU, lanzaba su propio comunicado para decir que no se responsabilizaban de la nota de la Plataforma. La misma tarde del lunes, Almela y varios consejeros se trasladaban a Cobatillas para hablar con una plantilla molesta por las críticas y por la forma con la que se había actuado.

El martes fue día de descanso y en la mañana de ayer la plantilla comenzó los entrenamientos para preparar el encuentro ante el Melilla. En la rueda de prensa diaria, pese a los temas de actualidad que había por tratar, no apareció ningún capitán del equipo grana. Tampoco compareció ninguno de los jugadores con más experiencia. El elegido para dar la cara fue Josema Raigal. El canterano optó por no meterse en líos. Al ser cuestionado por el comunicado de la PARMU simplemente señaló que de eso no se habla en el vestuario y que «solo estamos centrados en lo deportivo». Respecto a la visita de los directivos, Josema indicaba que cada vez que vienen «nos tranquilizan», añadiendo que «nos dieron varios consejos para ganar el domingo, y eso haremos».