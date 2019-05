"No sé lo que va a pasar, pero aquí no está muerto nadie"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha salido en defensa de sus jugadores y ha valorado positivamente el gesto que tuvieron el pasado lunes, cuando decidieron reunirse sin la presencia del cuerpo técnico para analizar la debacle sufrida ante el Delteco Gipuzkoa el domingo. En un momento de la rueda de prensa donde se ha reafirmado en su confianza en el base Askia Booker pese a su mala actuación en el último partido, el preparador madrileño, que mañana se enfrenta al Divina Seguros Joventut, el equipo que le hizo debutar en la Liga Endesa en 2008, ha afirmado que "la gente puede pensar que estamos muertos; bien, vamos a verlo, lo importante es que seamos mucho los que no lo pensemos. No sé lo que va a pasar, pero aquí no está muerto nadie. El otro día sufrimos un batacazo muy importante y la tristeza es lo mal que jugó el equipo, no que perdiera. Nosotros no jugamos un buen baloncesto y nos frustramos por cometer errores", ha expresado el preparador.

Sito Alonso también considera que su equipo no puede renunciar ahora a su identidad: "He analizado las últimas semanas y todo el tiempo que llevo aquí y, obviamente, hay cosas a las que no puedo renunciar. El jueves dije que estaba orgulloso del equipo, que lo estaba, y no puedo cambiar la sensación que tengo ahora con los jugadores. Cuando intentas hacer todo lo posible y te sale todo mal, algo que no esperas, tienes dos opciones, y una es renunciar a todo lo que te ha servido para que evolucione el equipo, pero es obvio que sientes una mezcla de enfado y tristeza por las cosas que pasaron en el partido".

El entrenador del UCAM Murcia ha afirmado que la plantilla está fastidiada: "He visto al equipo igual de dolido que yo porque no esperaba jugar un partido tan raro y desafortunado por la línea que llevábamos", para añadir que "hay muchos que están haciendo un esfuerzo extra para ayudar al equipo".

"En los entrenamientos no veo que seamos un equipo en descenso", ha dicho Sito Alonso, quien ha incidido en la reunión mantenida por los jugadores y que desveló Askia Booker: "Esa reunión fue un gesto que surgió inmediatamente después del partido. Los jugadores saben lo que nos estamos jugando y el compromiso con el club. Tomar esa decisión justo después del partido y llevarla a cabo el lunes fue muy buena. Ellos mismo analizaron qué pasó al GBC".

Del desacertado partido de Askia Booker ha señalado que "si no hubiera tirado tanto a canasta, habríamos dicho que se escondió. Las tres primeras veces que tiró a canasta fueron bandejas que no sé cómo las falló. Él no abandonó al equipo, quiso asumir al responsabilidad. Lo que tiene que hacer el equipo es no dejar a ser tú mismo cuando fallas una canasta, sino hacer otras cosas para que el rival no las meta. El otro día nosotros no jugamos un buen baloncesto y nos frustramos por cometer errores. Confío en Booker cien por cien", ha indicado.

Por otro lado, del rival de mañana ha dicho que "destacaría sobre todo a Marko Todorovic. Está siento una de las claves. Creo que es mucho mérito del trabajo colectivo que están haciendo, y vamos a tener que hacer un gran trabajo para evitar que las cosas buenas que hacen, las hagan con facilidad. Nos enfrentamos a un equipo que está jugando un baloncesto increíble. Pero lo más importante es que focalicemos que en este momento, nadie se juega más que nosotros. Nadie. Y el otro día, lo focalizamos un poquito mal".