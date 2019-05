Luis Fernández se une a la causa del UCAM en el momento clave

Juan Merino, el técnico del UCAM que ha ocupado el hueco dejado tras el despido de Pedro Munitis para las tres últimas jornadas del campeonato, se ha encontrado con una grata sorpresa al comprobar en primera persona que el delantero Luis Fernández, uno de los fichajes que estaba llamado a ser pieza clave del equipo este curso y al que dos lesiones le han frenado en seco, ha dado síntomas de que el olfato goleador no lo ha perdido y el de Lugo llega en su mejor momento justo cuando los universitarios no se pueden permitir ningún tropiezo si quieren apurar sus opciones de disputar el play off de ascenso.

El equipo volvió a ganar el domingo, en este caso al San Fernando, tras la derrota por 2-0 ante El Ejido que le terminó por costarle el puesto a Munitis. En este sentido, Merino va a tener la fortuna de que Luis Fernández parece que está ahora mismo en su mejor momento, algo a tener en cuenta para un jugador con un promedio goleador muy alto, ya que el canterano del Deportivo de La Coruña lleva esta temporada siete goles a pesar de haber disputado solo 10 partidos como titular.

El equipo azul y dorado, que llevaba una victoria en las últimas ocho jornadas, se reencontró con el triunfo el domingo, pero tras una racha tan pobre de resultados que provocó que hace quince días, los universitarios tuvieran que abandonar la cuarta plaza, la última que permite luchar por el ascenso. En estos momentos y a falta de dos jornadas para terminar la fase regular, el UCAM está empatado a 63 puntos con el Badajoz, cuarto en estos momentos, por lo que los murcianos no dependen de ellos mismos para conseguir la preciada cuarta plaza. Lo único que pueden hacer es ganar los dos próximos partidos y esperar que el Badajoz tropiece en alguno de sus compromisos para recuperar una posición que parecía bien custodiada hasta que el equipo azul y dorado se metió en una mala dinámica de resultados que provocaron la salida del cántabro Pedro Munitis como entrenador.

La llegada de Juan Merino al banquillo del UCAM a falta de tres jornadas es posible que haya sido precipitada teniendo en cuenta a las alturas de campeonato que estamos, pero los directivos demostrarán haber acertado si el relevo en el banquillo de La Condomina tiene como consecuencia terminar disputando la fase de ascenso.

Los universitarios tienen que visitar al Marbella el próximo fin de semana, para cerrar la temporada en La Condomina contra el Talavera de la Reina. Por su parte el Badajoz que dirige el exjugador del Murcia Medhi Nafti, tiene que recibir este fin de semana a un Sevilla Atlético prácticamente salvado, mientras que en la última jornada se la van a tener que jugar en el campo de un Sanluqueño que, muy probablemente, se va a estar jugando en el último partido estar o no estar en la zona de descenso y de play out.

El UCAM ha sido uno de los grandes candidatos para estar entre los cuatro primeros, pero la realidad es que el bache de resultados ha terminado por sacar a los universitarios de una posición para la que ahora toca ganar y tener en cuenta que tiene la diferencia de goles perdida con el Badajoz.