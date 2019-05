Cónclave en el vestuario del UCAM Murcia tras la debacle ante el Gipuzkoa

El UCAM Murcia está en una situación crítica. En las últimas cinco temporadas nunca se había encontrado en puesto de descenso a cuatro jornadas del final de la Liga Endesa. El pasado domingo, ante el Delteco Gipuzkoa Basket, se escenificó la crisis en su mayor dimensión. Por ello, los jugadores celebraron ayer un cónclave, sin la presencia del cuerpo técnico, según desveló en rueda de prensa Askia Booker: "Ayer mismo tuvimos una reunión de jugadores, sin los entrenadores, para hablar entre nosotros, identificar qué nos ha pasado y estar preparados para el siguiente partido", explicó el base estadounidense, quien paso de anotar 40 puntos ante el Baxi Manresa a solo 3 frente al conjunto de San Sebastián.

"Tenemos que centrarnos en analizarnos cada jugador, saber qué hemos hecho bien y mal, tener muy claro todos que tenemos que jugar como equipo, que a lo mejor es lo que no hemos hecho en el último partido. Estar todos en el mismo proyecto, en el mismo barco, para sacar los partidos que quedan con victoria", añadió el director de juego ante los medios de comunicación.

Cuando restan cuatro jornadas para el final de la liga y ante los dos encuentros que tiene el equipo esta semana, el primero el jueves en Badalona y el segundo el sábado en Murcia frente al Unicaja, el equipo está en zona de descenso, con una victoria menos que el Movistar Estudiantes y el Delteco. Muchos aficionados abandonaron antes de tiempo el pasado domingo las gradas del Palacio y muchos de ellos piensan que ya el descenso es irremediable. "A esa gente que ha podido perder la esperanza, no puedo decirle nada. Pero un verdadero seguidor de este equipo es quien anima cuando gana y, sobre todo, cuando pierde. Los seguidores del UCAM Murcia me encantan porque viven con emoción los partidos y gracias a ellos hemos ganado muchos encuentros, por eso los necesitamos ahora. Aunque haya algún seguidor que pueda perder la esperanza, nosotros no. Este equipo va a luchar hasta el último partido", declaró el jugador de Los Ángeles.

Booker también hizo autocrítica a nivel personal. "No estoy feliz con la manera en que jugué contra Gipuzkoa. Es un tema mental, no es nada físico, así que tengo que rectificar. Me gusta como jugamos contra el Real Madrid, duro durante todo el partido, pero el equipo que se presentó ante el Gipuzkoa es irreconocible, no puede volver a pasar. Tenemos que jugar todos a una", recalcó.