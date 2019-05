"Trabajé el doble un mes para poder venir a Cartagena desde Londres en bici"

Está acostumbrado a hacer grandes retos, como correr 100 kilómetros o realizar grandes rutas en bicicleta. La pasada Semana Santa vino de vacaciones desde Londres en bicicleta y no fue para ahorrarse dinero en el billete

¿Tantas vacaciones le dan en su trabajo que tiene tiempo para venir a Cartagena en bici desde Londres?

Bueno, es que yo soy autónomo y me organizo un poco como quiero. El mes pasado trabajé el doble para conseguir un poco de dinero y poder pedir libre.

Mucha gente le habrá preguntado si lo ha hecho para ahorrarse el billete del avión.

Esa era la coña, pero al final he terminando gastándome mucho más dinero. Me movía la aventura porque siempre me ha gustado la larga distancia, correr todo tipo de pruebas de supervivencia, teniendo que llevar tu propia comida y tienda de campaña. Esta vez no ha podido ser así por el clima y he recurrido a hoteles, pero sin planificación previa.

¿Y por qué le dio por hacer esta travesía?

No sé qué responder. Simplemente porque me gusta la larga distancia, venía a España de vacaciones y qué mejor que coger la bici y hacerlo en varias etapas.

¿Cuántos días se tiró?

Pensaba hacer 15, incluso 16, y llegar el día de mi cumpleaños. Planifiqué hacer unos 100 kilómetros diarios, algo lógico, pero me vi tan bien de piernas, que terminé haciendo 150 diarios y llegué en 13 días. En total me salieron 1.807 kilómetros.

¿Le respetó el tiempo?

Sufrí dos granizadas que no duraron mucho, pero me las comí, y también días de lluvia. Me quemé por el sol y aún llevo el corte en los brazos; ten en cuenta que en Londres nunca nos da el sol. Un día fue 'el día de las cuatro estaciones' porque llovió, granizó, tuve viento y sol.

¿Fue el recorrido duro?

No porque intenté hacerlo por la zona más llana con la ayuda del Google Maps y preguntando a la gente de la zona. Los Pirineos los crucé por Irún, por la costa, desde Bayona hasta San Sebastián. Los puertos más gordos los pillé ya en España. Una vez llegado aquí hice el Azpirotz, en Zaragoza, que lo meten en las vueltas a España porque no es muy alto pero tiene mucho desnivel, y una vez pasado Teruel tienes una cadena montañosa increíble.

¿Qué otras aventuras ha hecho en su vida?

Por ejemplo, he corrido 100 kilómetros entre Londres y Brighton para recaudar dinero para los veteranos de guerra ciegos. Me llamó la atención el tema porque soy óptico y encima tengo familia militar. Fue muy duro porque lo hice con gente que estaba muy fuerte. También he hecho con la bici cinco días para una charity, desde Edimburgo hasta Londres, una aventura muy divertida donde fui el más joven. También he hecho de Londres a Bruselas en cinco días, pero ese recorrido era muy llano porque una vez que sales de la zona francesa y te metes en Bélgica, es muy plano y con carriles bici muy buenos.

¿Y su vinculación al deporte, desde cuándo?

Me crié en el Polígono de Santa Ana, donde hay unas instalaciones increíbles. Todos mis amigos se han movido en el tema deportivo y yo empecé con el tenis, pero como es un deporte donde tienes que depender de alguien para jugar, me puse a correr. He hecho seis maratones, pero sobre todo empecé con el tenis, el pádel y el fútbol, aunque el balón nunca se me dio bien.

¿Se fue a Londres para buscar trabajo por la crisis de nuestro país o por espíritu aventurero?

Me gusta la aventura. Cuando me aburro en un sitio, quiero otro. Ya llevo seis años en Londres y a lo mejor me toca un cambio pronto. Me fui para quedarme, con vuelo solo de ida, con el fin de aprender un idioma, porque mi inglés era pésimo. Aquí podía tener un empleo al lado de mi casa o irme a las Canarias, donde ofrecían muy buenos sueldos, pero quería un reto. Tenía una espinita clavada con el inglés y, de hecho, hice la selectividad en septiembre por culpa del idioma, algo muy frustrante.

¿Cómo se acepta a los españoles allí?

No nos tienen como los más vagos pese a nuestra fama de fiesteros. Los ingleses son muy duros, pero también lo son entre ellos, y te tienes que adaptar, no comerte la cabeza porque son así. Yo estoy teniendo dificultades porque aún no me han convalidado mi carrera y me han dado muchos palos. Tengo que seguir haciendo unos cursos que cuestan bastante dinero, y digamos que he dado pasos atrás, pero una vez que consigues el mismo puesto de trabajo que aquí, el sueldo es muchísimo mayor y las condiciones son increíblemente mejores.

¿Cada día es mayor la colonia española en Londres?

Hay muchísimo español y portugués. Londres es una isla en la isla, es multicultural. Ahora comparto piso con un americano, un inglés y una chica de Nueva Zelanda; pese a la disparidad de culturas, nos llevamos muy bien.

¿Y con el Brexit, qué?

No pasa nada, están dando muchas ayudas y facilidades para que la gente logre la residencia. Yo ya la tengo, algo que no me costó nada hacer, y en menos de un año podré aplicarlo al pasaporte, seré español e inglés.

¿Qué retos deportivos tiene ahora?

Todo lo que sea larga distancia. Ahora tengo en mente con un granadino que conozco en Londres recorrer por un carril bici Alemania de norte a sur.

Aquí el tema de carriles bici aún está mal.

La verdad es que sí. Las infraestructuras en Inglaterra y en Francia son muchos mejores, pero una cosa que me ha sorprendido de este viaje es que en España los coches no me iban a adelantar con separación, pero me ha sorprendido bastante el comportamiento de la gente. Se nota que cada vez hay más cultura de la bici y los conductores están más concienciados. No me ha pitado nadie ni pasado muy cerca. Siempre iba bien señalizado, por supuesto, y la única pitada fue graciosa, porque fue en Alicante y provenía de mi tío. Me giré cabreado, pero entonces me di cuenta que era él, que se había detrás mía para escoltarme los últimos cinco kilómetros de ese día.

Y cuando comentó en casa que se venía a Cartagena en bici, ¿qué le dijeron?

Estás loco. En mi vida me lo han dicho muchas veces, pero la gente se arrepiente de no haberlo hecho conmigo. Mi madre es muy protestona, soy hijo único y ella me protege mucho. Estuvo en un sinvivir los trece días.

Pero ya la tendrá acostumbrada.

Sí, el corazón lo tiene bien porque han sido muchas veces las que he hecho cosas de este tipo.