"Lo normal es que la gente piense que estamos muertos"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, aseguró ayer tras la derrota ante el Gipuzkoa Basket que su equipo estuvo «irreconocible» y firmó «el peor partido de los últimos tres meses». Los universitarios cayeron en el Palacio ante un rival directo en la lucha por la permanencia y confía en poder darle la vuelta a la situación en las últimas cuatro jornadas. «El equipo reconoce que lo que hemos hecho es irreconocible y lo normal es lo que está pensando todo el mundo, que estamos muertos», dijo el entrenador universitario y añadió que «es normal que se generen dudas porque después de hacer cosas buenas hemos jugado el peor partido en tres meses porque no hemos encontrado en ningún momento alguna situación que nos beneficiara».

El entrenador madrileño destacó el papel de los aficionados en una tarde dura, al regresar a los puestos de descenso, y prácticamente descartó al Gipuzkoa Basket de la lucha por la permanencia a pesar de que el conjunto de San Sebastián cuenta con un calendario un poco más complicado que el resto de rivales. «La afición ha estado excelente porque era el partido más difícil para apoyar. Lo normal era impacientarse o abandonar al equipo en algunos momentos y son conscientes de lo mal que hemos jugado ante un rival que jugó un partidazo y creo que de los que estamos en la lucha ya no es ni candidato para el descenso porque están a un nivel pro encima de los demás», comentó Sito Alonso.

«Igual que en otras ocasiones hemos jugado muy bien otros días, algo que es muy difícil en nuestra situación, hoy sí hemos jugado a nuestro nivel en la clasificación. Ha parecido que merecemos estar donde estamos. La presión hay que manejarla bien y tenemos que trabajar desde ya para recuperarnos físicamente y volver a competir mucho mejor. Lo mejor que podemos hacer es olvidar este partido», explicó el técnico universitario.

«Nos ha costado mucho reaccionar a los errores. Hemos intentado buscar soluciones inmediatas cuando quedaban treinta y cuatro minutos, y cuando vas perdiendo de cinco y parecen veinte tienes un problema grande. Cualquier cosa que suceda te cuesta mucho levantarla», continuó Sito Alonso. La único destacable fue que el UCAM conservó el 'basketaverage' ante el Gipuzkoa Basket, aunque eso no consoló a Sito Alonso. «La única fortuna hoy es que el triple de Kloof nos ha dado el average, pero no lo veo muy positivo porque no cuento con el GBC para nada porque pueden ganar a cualquiera en estas tres o cuatro jornadas», concluyó.