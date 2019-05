Munúa: "No me gustó la relajación del equipo"

El Fútbol Club Cartagena cosechaba tres puntos frente al Marbella que servían para sellar el billete a los play off. El fondo es bueno pero, para Gustavo Munúa, también hay que tener en cuenta la forma. No estamos acostumbrados a que el uruguayo sea crítico con los jugadores. En esta ocasión, y a pesar de la victoria, el entrenador albinegro fue tajante. «No estamos en condiciones de subestimar a nadie. No me gustó esa relajación. Nos caracterizamos por ser un equipo serio, tenemos una identidad y no la podemos perder jamás. En este momento donde todo se define, no nos podemos permitir esos lujos». Y es que, para el preparador de Montevideo, el partido vivido ayer en el Municipal Cartagonova tuvo dos partes bien diferentes, «la primera, en la que el equipo me convenció. Tomamos la iniciativa del balón y no estuvimos mal. Generamos ocasiones e hicimos el gol. Las sensaciones no eran malas. El segundo tiempo, tras la expulsión del jugador del Marbella, mi equipo cambia totalmente. Nos confiamos demasiado. Parecía que el partido estaba hecho y casi nos llevamos algún disgusto. Si nos llegan a hacer gol, hubiéramos sufrido. Teníamos las líneas muy separadas y fallamos muchos pases. Veía a mi equipo incómodo en el campo».

A pesar de que la manera de ganar el partido no fue la que más entusiasmó a Munúa, lo que si es cierto, y por eso puede respirar tranquilo, es que el Fútbol Club Cartagena es equipo de play off. Falta definir la plaza en la que va a jugar la fase de ascenso, aunque en la cabeza del entrenador solo entra una cosa. «No deja de ser importante saber que vamos a estar en los play off pero todavía quedan 6 puntos y vamos a pelear hasta la última jornada el primer lugar. Siempre queremos más. El objetivo nuestro está más que claro», afirmaba.

En rueda de prensa, el responsable del vestuario albinegro, además, hablaba sobre Luis Mata, jugador que eligió para sustituir al lesionado Santi Jara en el perfil derecho. «Era una difícil decisión. Veo a Luis (Mata) en buena forma. A pesar de ser zurdo, tiene buen uno contra uno. Sabe dar la sorpresa. En defensa, es muy complicado pasarlo. Estoy contento con el rendimiento que está teniendo pero también tiene a compañeros por detrás que podrían hacerlo perfectamente», expresaba Munúa.

En cuanto a David Cubillo, entrenador del Marbella, afirmaba que la clave había estado en «la efectividad del Cartagena. Incluso, tras la expulsión, mi equipo siempre ha dado la cara», decía orgulloso.