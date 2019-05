Poca fiesta para estar ya en el play off

Recuerdo hace cuatro temporadas a mediados de mayo de 2016, cuando el Cartagena acabó en una más que discreta séptima posición, gracias a sus 53 puntos, y casi se celebraba como un éxito el hecho de que este puesto le otorgara el derecho a jugar la Copa del Rey. Aquel fue un año que decidieron llamar de transición y el proyecto estaba a medio cocer, pero esa sensación final de que había esperanza es lo que hizo que el equipo acabara el año con una medio sonrisa por estar en puestos de Copa.

A mi me resulta cuanto menos curioso que esta temporada, que a dos jornadas para el final el FC Cartagena haya obtenido la clasificación para el play off por tercer año consecutivo no se haya hecho el más mínimo comentario desde el club ni del cuerpo técnico al respecto. Bueno, en el caso de Munúa, sí que reconocía en parte eso de estar en la lucha por el ascenso, pero a una pregunta en la rueda de prensa y sin darle demasiado reconocimiento al asunto.

Entiendo que en el club la prioridad es ascender y si es a las primeras de cambio, mucho mejor. El año pasado estuvieron a 30 segundos solamente de conseguirlo y todo se fue al traste en un fatídiso instante vivido en Majadahonda. Las exigencias, pues, son muy altas y consideran esta clasificación ya no solo un paso más, sino una obligación como mínimo para esta plantilla. El dinero empleado en el menester -el mayor presupuesto de la era Belmonte-, dice que solo se celebrará algo cuando el equipo esté en Segunda. Lo de antes, hay que pensar que es un peldaño subido más en este largo deambular por la Segunda B.

Por otro lado, muchos nos las prometíamos felices cuando hace cosa de dos meses el Cartagena andaba en un cómodo primer puesto en la tabla clasificatoria y dábamos por hecho que, de seguir en una línea similar, el primer puesto no se iba a escapar.

Una campaña da para ofrecernos muchas versiones y también hemos conocido ya la peor de este Cartagena de récord que nos parecía entonces el que lidera Munúa. Ha bajado al barro, ha descendido desde su privilegiada azotea para tener que volver a intentarlo ahora con un punto más de humildad y trabajo.

El equipo tiene la calidad suficiente para meterse en la pelea como el primero para ascender, ya sea campeón del Grupo IV a partir del próximo 19 de mayo o en la tercera plaza, porque ha demostrado que puede levantarse de los golpes que le han dado y seguir a lo suyo como si nada hubiea pasado. Eso sí, por el camino el entrenador ha tenido que reconvertir a su equipo en un bloque más sólido atrás. Los retoques en el sistema no han afectado, han ayudado a ganar confianza a esta plantilla que busca el ascenso como nunca.

Eso sí, debe de ser frustrante ver que una vez que se perdió el liderato en la jornada trigésima no se haya tenido ni el más mínimo instante para que alguno de los dos que ahora andan por delante de ti te haya dado la posibilidad de echarles el guante.

El Cartagena tropezó por última vez en Ibiza el pasado 14 de abril. El Recreativo no ha perdido ni uno solo de sus partidos en esta segunda vuelta; suma cuatro victorias y un empate en sus últimas jornadas y con 41 puntos es un equipo casi invulnerable.

El Melilla, por su parte, lleva doce de los últimos quince puntos en disputa. Al igual que el Recreativo, ha ganado, como mínimo, los tres últimos encuentros que ha disputado. Ahora, a falta de dos jornadas, ninguno quiere perder la concentración porque hay mucho en juego. No hay margen para el más mínimo error. Si el Cartagena pinchara en Talavera de la Reina puede decir adiós al primer puesto, pero en una situación similar se encuentran los otros dos candidatos. La terna por el título se ha hecho la mar de interesante.

El bloque albinegro sabe que Talavera es una parada obligada para llegar al final, con la esperanza de que algo pueda ocurrir en otros campos. El equipo talaverano anda en tierra de nadie, sin nada que jugarse y además ha perdido sus dos últimos encuentros en casa.

Toda la emoción queda para este mes de mayo.