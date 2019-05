El consejo del Real Murcia pone a los pies de los caballos a sus jugadores

­

La derrota del Real Murcia en el campo del Atlético Malagueño, equipo ya descendido a Tercera División, ha sido una gota más en una segunda vuelta en la que el cuadro grana va de ridículo en ridículo. Sin la permanencia asegurada -todavía hay una pequeña posibilidad de caer al play out en las dos jornadas que restan-, no se recuerda una situación parecida en las últimas décadas.

Tras ganar al Jumilla solo se necesitaba una victoria para dejar de sufrir y conseguir la salvación matemática, pero ni ante Almería B ni frente al mencionado Malagueño, colista y penúltimo, se ha podido lograr. A la ausencia de triunfos se une la penosa imagen que dejan los granas tanto dentro como fuera de casa. La llegada de Julio Algar al banquillo tampoco ha cambiado nada, de hecho el técnico murcianista cada vez está más cuestionado por algunas de sus decisiones -el sábado, por ejemplo, cuando tocaba ir a ganar, utilizó el tercer cambio para quitar a Josema y poner a un defensa como José Ruiz-.

Ningún consejero del Real Murcia ha dado la cara tras la derrota en Málaga. Ni José María Almela ni Francisco Tornel han dicho ni mu. Sin embargo, ayer, si hubo una reacción desde Nueva Condomina. Fue la Plataforma de Apoyo del Real Murcia la que emitió un comunicado.

La PARMU, que, según la nota, resurge «con la decisión firme de dar un nuevo impulso de colaboración con el consejo de administración del club» y que ahora habla de «independencia y autonomía respecto al consejo», puso a los pies de los caballos a los futbolistas del Real Murcia, a los que acusa de «no cumplir su parte de deberes y obligaciones derivadas de su contrato social con los aficionados y accionistas». Además, invita a los seguidores granas a realizar «un plante» si los futbolistas no se disculpan por lo acontecido. «Los futbolistas no han cumplido su parte del contrato, no están a la altura de las expectativas depositadas, y no devuelven a la afición el gran esfuerzo realizado», añaden.

Los jugadores fueron los únicos señalados en una nota que sorprendió a todos y que pone a temblar al club cuando la salvación no está asegurada matemáticamente, y quedan dos partidos en los que se sigue dependiendo de la plantilla para sumar el punto que falta. En ningún caso, el comunicado emitido al mediodía hace referencia a las decisiones tomadas en Nueva Condomina desde enero, cuando se presionó a futbolistas para despedirles, se desequilibró la plantilla con nueve bajas y solo tres fichajes, se culpó a Manolo Herrero de no saber liderar el vestuario y se apostó por el conformismo rechazando cualquier posibilidad de jugar el play off, medidas impulsadas por el KBusiness y que han provocado que el club grana esté metido de lleno en la mayor crisis deportiva de su historia.

Esa ausencia de crítica a los gestores de la entidad de la PARMU, que dice en la nota que «tiene legitimación para decir la verdad y llamar las cosas por su nombre», cuestiona a las primeras de cambio la independencia de la Plataforma respecto al consejo de administración del Real Murcia, y es que los consejeros Francisco Tornel, José María Almela, Quique Baeza, José Manuel Cano y Francisco Cobacho, entre otros integrantes de las áreas de dirección de la entidad grana, siguen siendo socios fundadores del grupo y tienen derecho a voto en cada una de las decisiones que se tomen en la sociedad. Incluso en los próximos días se llevará a cabo una ampliación de capital para que los miembros del KBusiness también pasen a ser socios de la PARMU y así evitar que se siga hablando de división dentro de Nueva Condomina.

Por si queda alguna duda de que el consejo de Almela es la mano que mece la Plataforma, dentro del club también se han asegurado que la PARMU esté liderada a partir de ahora por uno de sus aliados, Higinio Pérez, quien la pasada semana tomaba el control, siendo, además, el redactor de la nota que desvía las críticas del palco al césped.

El abogado murciano se resiste a perder protagonismo en el club, y tras verse obligado a dimitir porque en los próximos meses tendrá que sentarse en el banquillo para ir respondiendo por su presunta implicación en hasta tres casos de corrupción -Casino, Umbra y Ulea-, conseguía, con el respaldo de Francisco Tornel y otros de los miembros fuertes del Real Murcia, ponerse al frente de la Plataforma, liderando una dirección ejecutiva con Manuel Sánchez Guerrero y Josué García. Luego existe un comité en el que también están Enrique López, Jota Iniesta y Emilio Molina. Aunque solo unos días después de su creación, la cordialidad entre los administradores saltó por los aires. Y es que Higinio Pérez decidió publicar el comunicado sin esperar a ver lo que opinaban el resto de integrantes del comité de dirección, según pudo saber esta redacción.

Dentro de la PARMU no tardaron en saltar las voces críticas, considerando desproporcionada una nota que ataca con dureza a los jugadores cuando la permanencia todavía no está asegurada del todo.