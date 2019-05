El Cartagena B coge aire tras golear al Mazarrón y alejarse un poco del descenso

Partido de máxima expectación en el cual el equipo visitante se jugaba alejarse un poco más del descenso. Desde el principio del partido, el Cartagena ha sido infinitamente superior al Mazarrón. Se adelantó en el minuto 9, en el minuto 13 aumentó esa diferencia a 0-2, con un Mazarrón que no supo reaccionar, metió el 0-3 y consecutivamente el 0-4.

La segunda mitad empezó de forma distinta. El Mazarrón mejoró mucho su juego pero los goles no llegaron gracias a una brillante actuación del portero visitante. Los últimos 20 minutos no tuvieron dominador y hubo un juego muy duro. En cualquier caso, el Mazarrón poco se juega en estas jornadas, ya que los costeros tienen la permanencia en el bolsillo y sí que pueden permitirse cierta relajación, lo que no puede hacer un Cartagena B que de perder habría entrado en descenso.