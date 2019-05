El Alhama Féminas dice adiós al ascenso con orgullo

El Alhama Féminas que ayer vistió con su segunda indumentaria, la naranja, no pudo pasar a la siguiente eliminatoria del play off para el ascenso a la Liga Iberdrola tras perder ante el Deportivo de La Coruña (5-1) en la coruñesa Ciudad Deportiva de Abegondo, con cerca de tres mil personas y un lleno a rebosar.

Las alhameñas sucumbieron en el partido de ida (0-1), dejando la puerta abierta a cualquier desenlace, pero el potencial de las gallegas se hizo notar en su campo. El Deportivo no ha perdido ningún partido ni en la fase regular ni en el play off. Solo habían encajado trece goles en su feudo. Este resultado no empaña ni mucho menos la gran temporada del equipo de Randri, quien militará la próxima campaña en la nueva categoría, la Primera B.

El Alhama salió bien en el choque disputado en la mañana de ayer. Como siempre, tácticamente perfectas y aguantando las embestidas de las coruñesas, quienes salieron volcadas hacia el área visitante desde el pitido inicial. En el minuto veintiséis llegó el primero. Una falta lateral botado por Teresa que no tocó nadie se coló por la escuadra del palo largo. Ese tanto pudo marcar el desenlace del encuentro, ya que así se llegó al descanso.

En la segunda mitad, el Deportivo fue un vendaval. En el minuto 53, la venezolana Gaby marcaba el segundo a centro de Teresa. El tercero, dos minutos después, lo hizo Peke. El cuarto, en el sesenta y cinco, fue obra de Mérida.

Acortó distancias con mucho mérito el Alhama por mediación de Marina, en el minuto sesenta y ocho. Randri movió el banquillo, quiso premiar a casi todas las chicas, ya que lo merecían.

El quinto llegó en el minuto ochenta y llevó el sello de la japonesa Maya, quien marcó de cabeza. La nipona anotó el gol del triunfo de su equipo en el partido de ida. No tuvo más opciones el Alhama, en un partido donde hubo más goles que juego.