Aketxe mantiene viva la ilusión

Los de Gustavo Munúa se clasifican de forma matemática para el play off por tercer año consecutivo

El FC Cartagena se ha clasificado por tercer año consecutivo para los play off de ascenso a Segunda División. El triunfo cosechado ante el Marbella, con dos goles de Aketxe, certifica la presencia en la fase de ascenso de forma matemática y se asegura, como mínimo, la tercera posición final. No obstante, con un punto de desventaja con respecto al primer y segundo clasificado, el equipo cartagenerista seguirá luchando hasta el último momento para tratar de arrebatar el campeonato a un Melilla que no parece bajar el pie del acelerador en este tramo final de la competición.

El conjunto cartagenero conseguía con la de ayer su tercera victoria consecutiva y daba carpetazo a una crisis que le apeó de la primera posición que ocupó doce jornadas seguidas. El traspié, que se alargó mes y medio, pesa ahora más que nunca, porque aunque la desventaja es mínima, son dos los equipos que están por delante y que no parece que tengan el más mínimo interés en apearse ahora de estas posiciones.

Quedan dos jornadas y seis puntos en disputa, y lo último que puede hacer el equipo entrenado por Munúa es desistir de sus intenciones, porque no todo está dicho todavía.

En la de ayer, lejos de ser una prueba sencilla ante un rival que nada se jugaba, el Cartagena no tenía otra que ganar para mantener el pulso con sus antecesores. Conocía ya los resultados de los demás, por lo que sabía que un tropiezo era dar carpetazo al título. El Marbella, además, llegaba con una racha de 16 partidos consecutivos sin perder y tres goles recibidos en este periodo. Sin objetivos importantes que cumplir, pero tampoco sin la presión que provoca los errores en estos momentos, el bloque dirigido por David García Cubillo llegó al Cartagonova con el reto de dar la sorpresa.

Pero nada más lejos de la realidad. El equipo malagueño fue un rival menor, que no tuvo capacidad de reacción y se vio superado por la efectividad de un Cartagena que anotó los dos goles en un momento importante cada uno de ellos. Si a eso le añadimos que los marbellíes se quedaron con uno menos en el minuto 54 tras ser expulsado Juanma, pues nos encontramos a un Marbella que en poco se parecía a aquel que todo el mundo esperaba en el Cartagonova.

El equipo albinegro no tuvo que esforzarse demasiado en el aspecto ofensivo para sacar adelante el compromiso. Dos destellos de Aketxe, uno en cada parte, le bastaron para llegar a los 71 puntos a falta de seis todavía para el final de la temporada regular.

Luis Mata se convertía en el carrilero por banda derecha de un Cartagena que ponía otra vez sobre el césped un sistema con los tres centrales y los dos carrileros. Curiosamente es la segunda ocasión que Munúa apuesta por Mata para que juegue a pierna cambiada y dejando en el banquillo o en la grada a laterales diestros como Óscar Ramírez y Fito Miranda.

Julio Gracia ha perdido un enorme peso en este equipo desde hace unas jornadas hasta ahora, ya que el andaluz ha pasado de ser titular indiscutible a un habitual en el banco. Munúa, con un equipo más armado de medio campo hacia atrás, ha prescindido del toque y salida del jugador cedido por el Betis.

Entre los pros y los contras de este modelo propuesto por el preparador uruguayo está que Elady gana mucho más peso en el área y Aketxe se siente mucho más acompañado en las acciones ofensivas. No se puede decir que en este encuentro ante el Marbella sucediera algo así, porque ni unos ni otros tenían la capacidad de superar el sistema defensivo propuesto por ambos entrenadores.

El Cartagena estuvo bien posicionado atrás y evitó cualquier intento del equipo malagueño por el centro o los costados. Con Moisés, Ayala y Josua Mejías este bloque ha ganado en consistencia y evita algunos sustos que en otros encuentros sí que se podían ver con más asiduidad en un arreón del rival y un despiste en las marcas.

Moyita se volvía a meter por el centro, pero no tenía tampoco una tarde acertada. Demasiado control del Marbella cuando el balón caía a los pies de los albinegros, especialmente en momentos de creación, que evitaban que llegara una acción vertical con más rapidez y tino.

El balón circulaba de un lado a otro con un fútbol a veces demasiado horizontal, carente de peligro o de vistosidad, lo que hizo que el partido no fuera nada entretenido para el espectador.

No obstante, el Cartagena aprovechó la única que tuvo en la primera parte para que Aketxe, al que le llegó un balón medio rebotado dentro del área tras un centro de Luis Mata, mandara el balón a la red cuando se habían consumido veinte minutos de partido.

Ni con esas se animó el Marbella o el Cartagena, porque nada había cambiado sobre el césped ni antes ni después del tanto del vasco.

Los aficionados se entretenían especulando por lo que ocurrirá de aquí al final de la temporada o pitando a un árbitro que no terminaba de agradar a la parroquia local.

Aketxe no tardó en sentenciar el encuentro cuando se había cumplido el minuto 48. Un saque de esquina botado por la derecha lo mandaba el ariete vasco al fondo de la red empujándolo con su rodilla. El balón le cayó a él, más que él fuera a buscar el esférico para rematarlo.

Ahí debía haberse terminado el partido. Bueno, eso parecía. Además, el Marbella se quedó con uno menos por expulsión del carrilero Juanma tras una dura entrada a Josua Mejías.

Pero el Cartagena se relajó y dejó al oponente poner sus pies en el área de Joao Costa. El portugués evitó el 2-1 con una gran parada en el minuto 59 y el bloque albinegro pudo sentenciar a la contra, pero no supo hacerlo y gracias a la ventaja en el marcador evitó algún susto final.

Dos jornadas y seis puntos. Todo por decidir, pero los de arriba no frenan tampoco.