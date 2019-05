El UCAM se reencuentra con el triunfo en La Condomina

El UCAM Murcia ha superado este mediodía al San Fernando en La Condomina (2-1) en un entretenido partido y ha cortado así una racha de más de dos meses sin ganar en su estadio. Los universitarios, que contaban con la baza de estrenar técnico para el partido tras la llegada de Juan Merino, han mostrado una buena versión ofensiva en el primer tiempo, aunque volvieron a dejar dudas atrás, algo que el San Fernando aprovechó para darle tensión a los minutos finales del choque.

El UCAM ha sido superior en el primer tiempo, jugando muy directo y sin abusar tanto de la elaboración pausada. Kilian Grant -hasta su lesión en el ecuador del primer tiempo- y Onwu aprovechaban los buenos balones a la espalda de la zaga. Sin embargo, no fue hasta el minuto 39, poco antes del descanso, cuando los universitarios consiguieron inaugurar el marcador. Luis Fernández recibió un buen pase de Chavero y, dentro del área, definió picando el tiro con mucha calidad ante el meta Gálvez. El propio Luis Fernández avisaba poco antes de ese tanto con un golpe franco directo que se estrellaba en la madera.

Tras el descanso, el San Fernando dio un paso hacia delante y mejoró en líneas generales sus prestaciones. No obstante, pese a aproximarse con bastante continuidad al área, era el UCAM el que ponía más calidad en sus llegadas, obligando al meta visitante a intervenir en varias ocasiones. De hecho, en el minuto 57, Manu Onwu aprovecharía una grave falta de entendimiento entre la zaga y el propio portero para firmar el segundo tanto.

En todo caso, el San Fernando reaccionó rápidamente, ya que tan solo tres minutos después, Pedro Ríos aprovechaba un balón suelto dentro del área para superar a Germán Parreño. Pese a ello, el UCAM no se amedrentaría y conseguía mantener a raya la reacción de los andaluces. De hecho, Collantes pudo firmar el tanto de la tranquilidad posteriormente, y el San Fernando, que no atinaba a llegar con claridad al arco universitario, no conseguía meter el miedo en el cuerpo al UCAM.

De este modo, el equipo murciano ha dado un paso al frente tras la llegada de Juan Merino al banquillo y, además, ha aprovechado la derrota del CD Badajoz ante el Melilla. El conjunto pacense y el UCAM quedan así igualados a puntos, aunque los universitarios son quintos al tener el 'goalaverage' directo perdido.