El UCAM, con la baza de Juan Merino, se juega todo en la muerte súbita

Se torna especialmente complicado que el UCAM Murcia acabe disputando el play off de ascenso, pero hasta que las matemáticas y los cálculos no digan lo contrario, los universitarios siguen vivos en su particular lucha. Para seguir presionando a su rival directo, un CD Badajoz que no deja de ganar, el UCAM precisamente necesita dejar de perder o empatar para ir con todo a por esa cuarta plaza que tanto anhela. Y lo hará con una nueva baza, a la desesperada por lograr su objetivo.

Para ello, este mediodía, a partir de las 12.00 horas, el UCAM y su nuevo técnico, el andaluz Juan Merino, deberán superar a un San Fernando que, al igual que el propio conjunto universitario, no da pie con bola en esta recta final de temporada. La baza de Merino se ha convertido en el principal arma de reactivación de los murcianos, que solo han ganado en una de las últimas ocho jornadas y que no conocen la victoria en casa desde finales de febrero.

La plantilla ha dejado claro en su reciente trayectoria que luchar por el play off no ha sido una motivación lo suficientemente grande como para mostrar mejor actitud sobre el campo. Por tanto, una vez pagados los platos rotos y destituido el ya exentrenador, Pedro Munitis, la directiva ha decidido jugárselo todo a una carta, la de Merino, para intentar ganar en las tres jornadas ligueras que restan para después rezar, esperar el milagro, y que el Badajoz se baje del avión en el que va subido desde hace siete semanas.

Para el encuentro, Juan Merino no podrá contar con el central Cristian Galas, quien cumplirá un encuentro de sanción por acumulación de amarillas, ni con el tocado Jean Jules, centrocampista que sufre problemas musculares desde hace 2-3 semanas. Por su parte, recupera a Grego Sierra, quien precisamente cumplió castigo la pasada semana en El Ejido, y que podría ocupar el eje de la zaga en sustitución del citado Galas, pese a no ser su posición natural. En todo caso, la formación que presente Merino es toda una incógnita, al tratarse de su debut como técnico del UCAM.