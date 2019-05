Julio Algar: "No hemos estado a la altura que merece esta camiseta"

Julio Algar, entrenador del Real Murcia, finalizó ayer el partido muy dolido por la imagen ofrecida por sus jugadores en la derrota frente al Atlético Malagueño, equipo ya descendido a Tercera División. El filial del Málaga se llevó la victoria gracias a un penalti en el tramo final del choque, aunque lo cierto es que el conjunto grana se vio superado desde el inicio. «Hay que pedir disculpas a la gente que ha venido a ver el partido desde Murcia porque no hemos estado a la altura. El primer responsable soy yo, no hemos estado bien ni en el primer tiempo ni en el segundo, ni a la altura de defender esta camiseta como debemos», dijo el entrenador del Real Murcia.

«No sé si es falta de actitud. Hacía mucho calor, pero eso no es excusa porque es para los dos equipos. Tenemos que ir a por el partido desde el inicio e ir con todo en los duelos individuales. El penalti es una acción aislada que no justifica esta imagen, que no es la que hay que dar», prosiguió el técnico madrileño. El Real Murcia, tras la derrota, deberá esperar a que acompañen hoy los resultados de sus rivales para cerrar matemáticamente su permanencia en Segunda División B a falta de dos jornadas. De hecho, los murcianistas cerrarán el curso el domingo (18.00 horas) con la visita del Melilla, actual líder del grupo IV de la categoría de bronce. «Tenemos que trabajar desde ya en la siguiente jornada y despedir la temporada de la Nueva Condomina con una mejor imagen. Por lo menos que se vea que se ha intentado y que se ha trabajado. Va a venir un equipo líder, que es muy regular, y no podemos repetir esto porque si no nos llevaremos cuatro», advirtió el técnico.

El estreno del canterano Fran Bertomeu, quien fue titular en el lateral derecho tras tener sus primeros minutos con el primer equipo la pasada jornada en el empate frente al Almería B, fue la única nota positiva que salvó Julio Algar tras la finalización del choque. «La pasada semana jugó bien en una situación difícil,y se lo ha ganado. Le hemos dado la oportunidad y lo ha hecho francamente bien tanto en defensa como en ataque», concluyó Algar tras la derrota de ayer frente al Atlético Malagueño.