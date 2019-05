El FC Cartagena ya está en play off tras vencer al Marbella

El Fútbol Club Cartagena ya es, matemáticamente, equipo de play off tras vencer 2-0 al Marbella con dos tantos de Aketxe, que vuelve a marcar por segunda semana consecutiva, y ya suma 10 goles. A los 20 minutos, el vasco hacía el primero y en el 56' cerraba el partido para su equipo con el segundo gol.

El FC Cartagena consigue el primer objetivo de la temporada. Este, no es otro que estar en los play off de ascenso a Segunda División, aunque la duda que queda ahora es saber la posición final de los albinegros. Para estar entre los 16 equipos que buscarán el ascenso, los de Gustavo Munúa tenían que cosechar un empate o una victoria frente al Marbella. Finalmente, tres puntos más en un encuentro que vencían por dos goles a cero. La diferencia en la primera parte la marcó la efectividad. Porque la parcela ofensiva de ambos equipos estuvo desaparecida. Los locales, a través de Aketxe, se adelantaban a los 20 minutos de juego. Luis Mata, titular en el costado derecho, servía un balón que caía en el delantero vasco. El 9 solo tenía que empujarla. Esa fue la única ocasión del Cartagena en los primeros 45 minutos. Pero, en el bando contrario, estaba un Marbella que había venido al Cartagonova a no encajar. Líneas defensivas bien armadas e intentando salidas rápidas a la contra, pero sin ningún peligro. Joao Costa no tuvo que mancharse en la primera parte ya que los disparos visitantes brillaron por su ausencia. Primer acto plano, donde los albinegros impusieron su dominio con el fútbol elaborado que tienen acostumbrado al aficionado pero sin verticalidad.

La segunda parte la empezaría el Cartagena queriendo zanjar el encuentro. Los locales se encontrarían con el segundo tanto muy rápido, apenas 3 minutos después de reanudarse el partido. Córner sacado desde la izquierda en el que el vasco solo tenía que colocar la rodilla para introducir el balón en la portería de Wilfred. Segundo de Aketxe en su cuenta particular. Parece, ahora sí, que el bilbaíno ha resucitado. Y el que poco a poco se iba diluyendo en el encuentro era el Marbella, que veía como, en el minuto 56, Juanma hacía una entrada muy dura sobre Josua Mejías y era expulsado. Con 10, los de Cubillo tendrían los mejores minutos del partido y llegaría la ocasión más clara de los visitantes. Sergio Ayala se complica la vida en la salida de balón, Delgado consigue robar y Joao Costa tendría que volar para detener el balón y volver a tener otra foto para el recuerdo. Desde ese momento, solo hubo un protagonista sobre el verde e iba vestido de albinegro. Gozaría el Cartagena de dos ocasiones más, ambas de Rubén Cruz, que salía en puesto de Aketxe. Primero con la cabeza y después con un remate seco delante de Wilfred. Pero ambas oportunidades no verían portería.

Con esta victoria, el Cartagena sigue a un punto de distancia sobre el Melilla, líder de grupo. Los de Munúa tendrán que medirse al Talavera y al Linense antes de cerrar la liga regular.