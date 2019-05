En directo: El UCAM no reacciona ante el Gipuzkoa Basket al descanso

PRIMER CUARTO

El UCAM arrancó el partido con ansiedad y precipitación en ataque ante un Gipuzkoa Basket acertado desde el perímetro. Pese a que los universitarios sufrieron en los primeros compases, se mostraron sólidos en defensa aunque los cuatro triples convertidos por los de Sergio Valdeolmillos y las pérdidas locales fueron el detonante para crear la primera distancia en el marcador. Todavía así, el UCAM respondió al 3-7 de salida con el que se abrió el encuentro con los primeros puntos de Soko y Cate a la contra (9-12). Sin embargo, el acierto de Rebec y Nevels, junto a los puntos desde el tiro libre, permitieron al Gipuzkoa Basket dominar durante el inicio. Hasta que Sito Alonso movió ficha en el banquillo. La entrada de Lecomte por un Askia Booker que no terminaba de encontrar su sitio, junto a la de Oleson por Milton Doyle, permitieron al cuadro murciano recuperar algo de control en ataque con un '3+1' de Lecomte (16-19). La inspiración y la dirección del base belga fue un soplo de aire fresco para el UCAM en el tramo final del último cuarto, donde los universitarios lograron recortar (20-23).

SEGUNDO CUARTO

Dos minutos le costó al equipo murciano anotar el primer punto del segundo cuarto, que llegó desde el tiro libre con Ovie Soko. Una antideportiva sobre Askia Booker, tras ser revisada por los colegiados a petición de Sito Alonso, no ayudó a reaccionar al UCAM al fallar el base un tiro libre y no acertar en la posesión. El Gipuzkoa Basket, en cambio, no perdonaba sus oportunidades y la distancia se mantuvo en el marcador (22-27). El entrenador del cuadro murciano cambió el plan con Mitrovic en el rol de pívot y Radoncic como 'cuatro' tras la entrada de Kloof, pero los problemas continuaron y el Gipuzkoa Basket encontró un agujero en la zona con los puntos de Burjanadze y Sekulic (22-31). Sito Alonso se vio obligado a tener que parar el partido con el primer tiempo muerto a falta de cuatro minutos para el descanso, y el UCAM reaccionó con un triple de Kloof (25-31). Hunt, Doyle y Soko regresaron a pista para dotar de más músculo en defensa aunque el acierto del Gipuzkoa Basket desde el perímetro se mantuvo por mediación de Maiza. Doyle contestó rápidamente al triple visitante (28-35), pero el acierto exterior visitante no cesaba y la renta se amplió hasta los diez puntos con un triple de Nevels (30-40). Sin embargo, cuatro puntos consecutivos de Kyle Hunt en la pintura y dos buenas defensas permitieron rebajar la distancia antes de llegar al descanso (34-40).