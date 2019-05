Valverde volverá a correr el Tour tras dejarle una lesión sin el Giro

El Nacional de Murcia en junio y la prueba francesa, sus próximos retos

La temporada como campeón del mundo de Alejandro Valverde está siendo complicada. Las victorias se están resistiendo –solo ha sumado una, en el Tour de los Emiratos Árabes– y ahora se enfrenta a una lesión que le ha obligado a cambiar su hoja de ruta. Antes de arrancar 2019, el murciano decidió introducir cambios en su calendario. Renunció al Tour de Francia para estar en el Giro de Italia, una carrera que le conquistó en 2016, cuando logró un podio y una victoria de etapa. Pero una caída que sufrió entrenando hace una semana, el mismo día de su cumpleaños, ha trastocado totalmente sus planes.

Finalmente, Valverde se vio obligado ayer a anunciar que no está en el Giro que comienza el próximo sábado 11 de mayo. «Una pena no poder acudir finalmente a una gran prueba como el Giro, pero hay que hacer caso al cuerpo y recuperarse al 100% para afrontar lo mejor posible el resto del año. Mucha suerte a mis compañeros de Movistar Team», fue el mensaje que dejó en su cuenta en Twitter a primera hora de la mañana. El edema óseo en el sacro que le ocasionó la caída que sufrió mientras preparaba la Lieja-Bastogna-Lieja, donde tuvo que abandonar, ha provocado su renuncia. El doctor Paco Esparza, el mismo que dirigió su recuperación de la grave lesión que sufrió en el Tour de 2017, ha sido quien ha estado todos estos días tratando al corredor junto con el fisioterapeuta Antonio López. La evolución no ha sido la esperada por el deportista, que aconsejado por su entorno, ha dado un paso atrás para preparar a conciencia los Campeonatos de España, que se celebrarán en Murcia la última semana de junio, y su presencia, fuera de guión hasta ayer, en la carrera francesa. Por tanto, Mikel Landa se queda en el Giro como el único líder del Movistar.

Rojas, cuarto en Asturias

Ayer comenzó a disputarse la Vuelta a Asturias, de tres etapas, donde el Movistar cuenta con José Joaquín Rojas. En la jornada inaugural, el ciezano fue cuarto en el sprint final. Hoy se vivirá la jornada reina con la subida –y descenso, novedad en la prueba– del Alto del Acebo. El colombiano Carlos Julián Quintero, del equipo Manzana Postobón, fue el vencedor en la etapa entre Oviedo y Pola de Lena. Quintero entró en meta por delante del venezolano Orluis Aular, del equipo Matrix-Powertag, y del ecuatoriano Richard Carapaz, también del Movistar Team.