Un partido agónico con valor triple

«Nos espera un partido decisivo para el equipo, para el club y también para los aficionados y por eso nos deben apoyar al 100%. Es una final, pero luego quedarán otras cuatro y la ambición tiene que ser ganar los cinco encuentros que nos quedan». Así calificó Sito Alonso la dramática final que tiene mañana (17.00 horas, Movistar) el UCAM Murcia en el Palacio de los Deportes ante el Delteco GBC. Después de sufrir una derrota ante el Real Madrid (80-82) que, sin embargo, confirmó la reacción mostrada el domingo anterior en la victoria en Manresa, ahora llega un duelo decisivo por muchos motivos.

Se trata de un encuentro con valor triple. Para empezar, está en juego una victoria que, a cuatro jornadas del final, prácticamente descartaría al Delteco como rival de los universitarios en la lucha por la permanencia, ya que en caso de quedarse en Murcia, la ventaja sería ya de dos encuentros y el average, puesto que en la ida ganaron los murcianistas (67-81) en el único éxito a domicilio con Javi Juárez en el banquillo. Pero a esta cuestión matemática hay que sumar el duro calendario que le quedará al conjunto de San Sebastián, que tendrá que enfrentarse al Baskonia, Barça Lassa y Real Madrid en las cuatro jornadas finales. Pero hay más cábalas, puesto que de sumar el UCAM su décima victoria de un decepcionante curso, igualaría en la clasificación al Movistar Estudiantes, al que también le tiene ganado el average.

Si el discurso de Sito Alonso ha sido claro, Sergio Valdeolmillos tampoco ha ocultado el dramatismo que tiene la cita. «Es un partido que hay que ganar», reconoció ayer el granadino del Delteco, quien está obteniendo en este tramo de la temporada el premio a la constancia y la confianza inquebrantable que ha mostrado el club de San Sebastián en su trabajo. Pese a que hace poco más de un mes se daba por seguro el descenso, se ha mantenido en el puesto. Y en este período el equipo donostiarra ha dado un giro radical. Ha ganado cinco de los últimos siete partidos, pasando de estar descolgado a luchar por la permanencia en una carrera donde hay actualmente hasta siete equipos implicados. Solo Barça, Baskonia y Madrid han sumado más victorias en este tramo de la temporada que los vascos –el UCAM presenta un balance de 3 triunfos y 4 derrotas–.

La metamorfosis no ha llegado por la aportación de un jugador. Ha sido colectiva, elevando la producción ofensiva hasta los 82 puntos y reduciendo la de los rivales hasta los 77. Aunque también hay factores individuales, con cuatro jugadores a vigilar. Por un lado, el base Dani Pérez, solo superado en la clasificación del MVP de abril por Facundo Campazzo. Otro es el esloveno Matic Rebec, fichado hace solo nueve jornadas, quien ha aportado la solidez que le faltaba en la rotación del director de juego al Delteco. Además, el escolta estadounidense Nick Zeisloft, por su parte, ha promediado 11,2 puntos en los nueve partidos que lleva en San Sebastián, con un 50% de efectividad en los triples. Y por último, la regularidad adquirida en su juego por el ala pívot georgiano Beqa Burjanadze. «Una de las claves estará en que sepamos estar sólidos atrás y muy fuertes a nivel mental ya que pueden pasar muchas cosas durante el partido y tenemos que saber reaccionar ante cualquier situación», puntualizaba ayer Valdeolmillos.

«Hay que aprovechar el impulso de este partido para tener más actividad, intensidad, deseo y ambición en el próximo partido ante el Gipuzkoa», fueron las premisas que lanzó Sito Alonso tras la derrota frente al Real Madrid, un partido que dejó sensaciones contradictorias, puesto que el triunfo estuvo al alcance de la mano y al preparador madrileño le pareció que «nos paramos un poco cuando íbamos seis abajo y en este momento ya no puede parar nadie. Si queremos tener al equipo en la Liga Endesa no hay parón posible, da lo mismo ir 25 arriba o 25 abajo pues es el momento clave y ya no hay tiempo para la frustración» advirtió en un claro mensaje de auxilio a la afición, que juega un papel fundamental en esta agónica lucha.